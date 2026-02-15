Олимпийские игры-2026 – день 9: расписание и результаты выступлений украинцев 15 февраля

Кристина Дмитренко / © Associated Press

Реклама

В воскресенье, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоится девятый соревновательный день.

В этот день выступят 6 украинцев. "Сине-желтые" будут представлены в двух видах спорта: горнолыжном и биатлоне. В обоих из них 15 февраля будут разыграны медали.

Вашему вниманию расписание и результаты выступлений украинских спортсменов в девятый день Олимпиады-2026.

Реклама

Расписание и результаты выступлений украинцев в 9-й день Олимпиады-2026 (обновляется)

11:00. Горнолыжный спорт. Слалом-гигант, женщины, первый спуск. Анастасия Шепиленко

12:15. Биатлон. Гонка преследования, мужчины. Виталий Мандзын, Дмитрий Пидручный

14:30. Горнолыжный спорт. Слалом-гигант, женщины, финальный спуск. Анастасия Шепиленко

15:45. Биатлон. Гонка преследования, женщины. Юлия Джима, Александра Меркушина, Кристина Дмитренко

Реклама

Всего на XXV зимней Олимпиаде в 16 видах спорта будет разыграно 116 комплектов медалей. Это на 7 больше, чем на зимней Олимпиаде 2022 года в Пекине.

Украину на Олимпиаде-2026 представляют 46 атлетов, которые соревнуются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" на этих Играх остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.