Олимпийские игры-2026: кто транслирует соревнования в Украине, где смотреть
XXV зимняя Олимпиада продлится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.
С 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоятся главные зимние мультиспортивные соревнования планеты – Олимпийские игры-2026.
Это будет XXV зимняя Олимпиада. Участие в ней примут 2900 спортсменов из 93 стран. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на Олимпиаде-2026 будут представлять 45 спортсменов в 12 дисциплинах.
Наибольшее представительство Украина будет иметь в биатлоне и санном спорте – по 10 спортсменов, еще девять атлетов выступят во фристайле.
Где в Украине посмотреть Олимпийские игры-2026
В Украине официальным и эксклюзивным транслятором зимних Олимпийских игр-2026 является "Суспильне Мовлення".
Смотреть трансляции соревнований можно на местных каналах "Суспильного", а также на телеканале и сайте "Суспильне Спорт".
Напомним, на предыдущей зимней Олимпиаде, которая состоялась в 2022 году в Пекине, сборная Украины выиграла одну медаль – Александр Абраменко завоевал "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.