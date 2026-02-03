ТСН в социальных сетях

Олимпийские игры-2026: кто транслирует соревнования в Украине, где смотреть

XXV зимняя Олимпиада продлится с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Олимпиада-2026

Олимпиада-2026 / © Associated Press

С 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо состоятся главные зимние мультиспортивные соревнования планеты – Олимпийские игры-2026.

Это будет XXV зимняя Олимпиада. Участие в ней примут 2900 спортсменов из 93 стран. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на Олимпиаде-2026 будут представлять 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

Наибольшее представительство Украина будет иметь в биатлоне и санном спорте – по 10 спортсменов, еще девять атлетов выступят во фристайле.

Где в Украине посмотреть Олимпийские игры-2026

В Украине официальным и эксклюзивным транслятором зимних Олимпийских игр-2026 является "Суспильне Мовлення".

Смотреть трансляции соревнований можно на местных каналах "Суспильного", а также на телеканале и сайте "Суспильне Спорт".

Напомним, на предыдущей зимней Олимпиаде, которая состоялась в 2022 году в Пекине, сборная Украины выиграла одну медаль – Александр Абраменко завоевал "серебро" в личном турнире по лыжной акробатике.

