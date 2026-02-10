ТСН в социальных сетях

Проспорт
97
2 мин

Олимпийские игры-2026: кто выиграл медали 10 февраля

В четвертый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 будут разыграны 9 комплектов наград.

Максим Приходько
Йохан Олав-Ботн

Йохан Олав-Ботн / © Associated Press

Во вторник, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит четвертый соревновательный день.

Будет разыграно 9 комплектов медалей: в биатлоне, санном спорте, шорт-треке, лыжных гонках, фристайле, горнолыжном спорте, керлинге и прыжках с трамплина.

В этот день украинцы боролись за медали в индивидуальной гонке в биатлоне. Также "сине-желтые" в случае квалификации смогут побороться за награды в санном спорте и лыжных гонках.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 10 февраля и список всех обладателей наград.

Все медалисты 4-го соревновательного дня Олимпиады-2026 (10 февраля)

Лыжные гонки (спринт, классический стиль, женщины)

  • 1. Линн Сван (Швеция)

  • 2. Йонна Сундлинг (Швеция)

  • 3. Майя Дальквист (Швеция)

Лыжные гонки (спринт, классический стиль, мужчины)

  • 1. Йоханнес Клебо (Норвегия)

  • 2. Бен Огден (США)

  • 3. Оскар Опстад Вике (Норвегия)

Фристайл (слоупстайл, мужчины)

  • 1. Бирк Рууд (Норвегия)

  • 2. Алекс Холл (США)

  • 3. Лука Харрингтон (Новая Зеландия)

Биатлон (индивидуальная гонка, мужчины)

  • 1. Йохан Олав-Ботн (Норвегия)

  • 2. Эрик Перро (Франция)

  • 3. Стурла Легрейд (Норвегия)

Шорт-трек (смешанная командная эстафета)

  • 1. Италия

  • 2. Канада

  • 3. Бельгия

Горнолыжный спорт (командная комбинация, женщины)

  • 1. Австрия

  • 2. Германия

  • 3. США

19:34. Санный спорт (одноместные сани, женщины)

Керлинг (смешанные пары): матч за "бронзу" – в 15:05, матч за "золото" – в 19:05

21:00. Прыжки с трамплина (смешанные команды)

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Ранее мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.

