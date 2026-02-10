Олимпийские игры-2026: кто выиграл медали 10 февраля

Йохан Олав-Ботн / © Associated Press

Во вторник, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит четвертый соревновательный день.

Будет разыграно 9 комплектов медалей: в биатлоне, санном спорте, шорт-треке, лыжных гонках, фристайле, горнолыжном спорте, керлинге и прыжках с трамплина.

В этот день украинцы боролись за медали в индивидуальной гонке в биатлоне. Также "сине-желтые" в случае квалификации смогут побороться за награды в санном спорте и лыжных гонках.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 10 февраля и список всех обладателей наград.

Все медалисты 4-го соревновательного дня Олимпиады-2026 (10 февраля)

Лыжные гонки (спринт, классический стиль, женщины)

1. Линн Сван (Швеция)

2. Йонна Сундлинг (Швеция)

3. Майя Дальквист (Швеция)

Лыжные гонки (спринт, классический стиль, мужчины)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия)

2. Бен Огден (США)

3. Оскар Опстад Вике (Норвегия)

Фристайл (слоупстайл, мужчины)

1. Бирк Рууд (Норвегия)

2. Алекс Холл (США)

3. Лука Харрингтон (Новая Зеландия)

Биатлон (индивидуальная гонка, мужчины)

1. Йохан Олав-Ботн (Норвегия)

2. Эрик Перро (Франция)

3. Стурла Легрейд (Норвегия)

Шорт-трек (смешанная командная эстафета)

1. Италия

2. Канада

3. Бельгия

Горнолыжный спорт (командная комбинация, женщины)

1. Австрия

2. Германия

3. США

19:34. Санный спорт (одноместные сани, женщины)

Керлинг (смешанные пары): матч за "бронзу" – в 15:05, матч за "золото" – в 19:05

21:00. Прыжки с трамплина (смешанные команды)

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Ранее мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.