Олимпийские игры-2026: кто выиграл медали 11 февраля

В среду, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит пятый соревновательный день.

Будет разыграно 8 комплектов медалей: в лыжном двоеборье, фристайле, горнолыжном спорте, биатлоне, фигурном катании, санном и конькобежном спорте.

Украинские спортсмены борются за награды в пяти дисциплинах.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 11 февраля и список всех обладателей наград.

Все медалисты 5-го соревновательного дня Олимпиады-2026 (11 февраля)

Горнолыжный спорт (супергигант)

1. Франьо фон Альмен (Швейцария)

2. Райан Кокран-Сигл (США)

3. Марк Одерматт (Швейцария)

Лыжное двоеборье (мужчины)

1. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия)

2. Йоханнес Лампартер (Австрия)

3. Ээро Хирвонен (Финляндия)

Фристайл (могул, женщины)

1. Элизабет Лемли (США)

2. Джелин Кауф (США)

3. Перрин Лаффон (Франция)

Биатлон (индивидуальная гонка, женщины)

1. Жюлия Симон (Франция)

2. Лу Жанмонно (Франция)

3. Лора Христова (Болгария)

18:00. Санный спорт, двухместные сани, женщины. Украину представят Елена Стецкив и Александра Мох. Второй этап – в 19:53.

18:51. Санный спорт, двухместные сани, мужчины. Украину представят два экипажа: Игорь Гой / Назарий Карчмар и Богдан Бабура / Даниил Марциновский. Второй заезд – в 20:44.

19:30. Конькобежный спорт, 1000 метров, мужчины

20:30. Фигурное катание, танцы на льду

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Ранее сообщалось, что украинский фигурист потряс выступлением на Олимпиаде-2026.