Олимпийские игры-2026: кто выиграл медали 11 февраля

В пятый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 будет разыграно 8 комплектов наград.

Жюлия Симон

Жюлия Симон / © Associated Press

В среду, 11 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит пятый соревновательный день.

Будет разыграно 8 комплектов медалей: в лыжном двоеборье, фристайле, горнолыжном спорте, биатлоне, фигурном катании, санном и конькобежном спорте.

Украинские спортсмены борются за награды в пяти дисциплинах.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 11 февраля и список всех обладателей наград.

Все медалисты 5-го соревновательного дня Олимпиады-2026 (11 февраля)

Горнолыжный спорт (супергигант)

  • 1. Франьо фон Альмен (Швейцария)

  • 2. Райан Кокран-Сигл (США)

  • 3. Марк Одерматт (Швейцария)

Лыжное двоеборье (мужчины)

  • 1. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия)

  • 2. Йоханнес Лампартер (Австрия)

  • 3. Ээро Хирвонен (Финляндия)

Фристайл (могул, женщины)

  • 1. Элизабет Лемли (США)

  • 2. Джелин Кауф (США)

  • 3. Перрин Лаффон (Франция)

Биатлон (индивидуальная гонка, женщины)

  • 1. Жюлия Симон (Франция)

  • 2. Лу Жанмонно (Франция)

  • 3. Лора Христова (Болгария)

18:00. Санный спорт, двухместные сани, женщины. Украину представят Елена Стецкив и Александра Мох. Второй этап – в 19:53.

18:51. Санный спорт, двухместные сани, мужчины. Украину представят два экипажа: Игорь Гой / Назарий Карчмар и Богдан Бабура / Даниил Марциновский. Второй заезд – в 20:44.

19:30. Конькобежный спорт, 1000 метров, мужчины

20:30. Фигурное катание, танцы на льду

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Ранее сообщалось, что украинский фигурист потряс выступлением на Олимпиаде-2026.

