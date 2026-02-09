- Дата публикации
-
- Категория
- Проспорт
- Количество просмотров
- 506
- Время на прочтение
- 1 мин
Олимпийские игры-2026: кто выиграл медали 9 февраля
В третий соревновательный день зимней Олимпиады-2026 будут разыграны 5 комплектов наград.
В понедельник 9 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит третий соревновательный день.
Будет разыграно 5 комплектов медалей: во фристайле, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, прыжках с трамплина и сноубординге.
Единственное медальное соревнование с участием украинцев в этот день – прыжки с трамплина, где нашу страну представят Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко.
Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 9 февраля и список всех обладателей наград.
Все медалисты 3-го соревновательного дня Олимпиады-2026 (9 февраля)
Фристайл (слоупстайл, женщины)
1. Матильда Гремо (Швейцария)
2. Айлин Гу (Китай)
3. Меган Олдгем (Канада)
Горнолыжный спорт (командная комбинация, мужчины, слалом)
1. Франьо фон Альмен / Танги Неф (Швейцария)
2. Винсент Крихмайр / Мануэль Феллер (Австрия)
2. Марко Одерматт / Лоик Мейяр (Швейцария)
18:30. Конькобежный спорт (1000 м, женщины)
20:00. Прыжки с трамплина (нормальный трамплин, мужчины)
20:30. Сноубординг (биг-эйр, мужчины)
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.
Ранее мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.