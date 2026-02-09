ТСН в социальных сетях

Олимпийские игры-2026: кто выиграл медали 9 февраля

В третий соревновательный день зимней Олимпиады-2026 будут разыграны 5 комплектов наград.

Матильда Гремо

Матильда Гремо / © Associated Press

В понедельник 9 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит третий соревновательный день.

Будет разыграно 5 комплектов медалей: во фристайле, горнолыжном спорте, конькобежном спорте, прыжках с трамплина и сноубординге.

Единственное медальное соревнование с участием украинцев в этот день – прыжки с трамплина, где нашу страну представят Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 9 февраля и список всех обладателей наград.

Все медалисты 3-го соревновательного дня Олимпиады-2026 (9 февраля)

Фристайл (слоупстайл, женщины)

  • 1. Матильда Гремо (Швейцария)

  • 2. Айлин Гу (Китай)

  • 3. Меган Олдгем (Канада)

Горнолыжный спорт (командная комбинация, мужчины, слалом)

  • 1. Франьо фон Альмен / Танги Неф (Швейцария)

  • 2. Винсент Крихмайр / Мануэль Феллер (Австрия)

  • 2. Марко Одерматт / Лоик Мейяр (Швейцария)

18:30. Конькобежный спорт (1000 м, женщины)

20:00. Прыжки с трамплина (нормальный трамплин, мужчины)

20:30. Сноубординг (биг-эйр, мужчины)

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Ранее мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.

