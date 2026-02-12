ТСН в социальных сетях

Олимпийские игры-2026: все медалисты за 12 февраля

В шестой соревновательный день зимней Олимпиады-2026 будут разыграны 9 комплектов наград.

Максим Приходько
Франческа Лоллобриджида

Франческа Лоллобриджида / © Associated Press

В четверг, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит шестой соревновательный день.

В этот день будет разыграно 9 комплектов медалей. Украинские спортсмены борются за награды в трех дисциплинах.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 и список всех обладателей наград.

Все медалисты 6-го соревновательного дня Олимпиады-2026 (12 февраля)

Горнолыжный спорт (супергигант, женщины)

  • 1. Федерико Бриньоне (Италия)

  • 2. Роман Мирадоли (Франция)

  • 3. Корнелия Гюттер (Австрия)

Фристайл (могул, мужчины)

  • 1. Купер Вудс (Австралия)

  • 2. Микаэль Кингсбери (Канада)

  • 3. Икума Хоришима (Япония)

Лыжные гонки (гонка с раздельным стартом, женщины)

1. Фрида Карлссон (Швеция)

2. Эбба Андерссон (Швеция)

3. Джесси Диггинс (США)

Сноубординг (сноуборд-кросс, мужчины)

  • 1. Алессандро Хеммерле (Австрия)

  • 2. Эллиот Гронден (Канада)

  • 3. Якоб Дузек (Австрия)

Конькобежный спорт (5000 м, женщины)

  • 1. Франческа Лоллобриджида (Италия)

  • 2. Мерел Конин (Нидерланды)

  • 3. Рагне Виклунд (Норвегия)

19.30. Санный спорт. Командная эстафета

20.30. Сноубординг. Хафпайп, женщины

21.15. Шорт-трек, 500 метров, женщины

21.28. Шорт-трек, 1000 метров, мужчины

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Ранее сообщалось, что украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали с Олимпиады-2026 из-за использования "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

