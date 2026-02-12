Олимпийские игры-2026: все медалисты за 12 февраля

Франческа Лоллобриджида / © Associated Press

В четверг, 12 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит шестой соревновательный день.

В этот день будет разыграно 9 комплектов медалей. Украинские спортсмены борются за награды в трех дисциплинах.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 и список всех обладателей наград.

Все медалисты 6-го соревновательного дня Олимпиады-2026 (12 февраля)

Горнолыжный спорт (супергигант, женщины)

1. Федерико Бриньоне (Италия)

2. Роман Мирадоли (Франция)

3. Корнелия Гюттер (Австрия)

Фристайл (могул, мужчины)

1. Купер Вудс (Австралия)

2. Микаэль Кингсбери (Канада)

3. Икума Хоришима (Япония)

Лыжные гонки (гонка с раздельным стартом, женщины)

1. Фрида Карлссон (Швеция)

2. Эбба Андерссон (Швеция)

3. Джесси Диггинс (США)

Сноубординг (сноуборд-кросс, мужчины)

1. Алессандро Хеммерле (Австрия)

2. Эллиот Гронден (Канада)

3. Якоб Дузек (Австрия)

Конькобежный спорт (5000 м, женщины)

1. Франческа Лоллобриджида (Италия)

2. Мерел Конин (Нидерланды)

3. Рагне Виклунд (Норвегия)

19.30. Санный спорт. Командная эстафета

20.30. Сноубординг. Хафпайп, женщины

21.15. Шорт-трек, 500 метров, женщины

21.28. Шорт-трек, 1000 метров, мужчины

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Ранее сообщалось, что украинского скелетониста Владислава Гераскевича дисквалифицировали с Олимпиады-2026 из-за использования "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.