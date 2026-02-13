Олимпийские игры-2026: все медалисты за 13 февраля

Кентен Фийон-Майе / © Associated Press

В пятницу, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит седьмой соревновательный день.

В этот день будет разыграно 7 комплектов медалей. Украинские спортсмены борются за награды в трех дисциплинах.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 13 февраля и список всех обладателей наград.

Все медалисты 7-го соревновательного дня Олимпиады-2026 (13 февраля)

Лыжные гонки (гонка с раздельным стартом, мужчины)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия)

2. Матис Деслож (Франция)

3. Эйнар Хедегарт (Норвегия)

Биатлон (спринт, мужчины)

1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

2. Ветле Кристиансен (Норвегия)

3. Стурла Легрейд (Норвегия)

Сноуборд-кросс (женщины)

1. Джози Бафф (Австралия)

2. Эва Адамчикова (Чехия)

3. Микело Мойола (Италия)

Конькобежный спорт (10000 метров, мужчины)

1. Методей Илек (Чехия)

2. Владимир Семирунный (Польша)

3. Йоррит Бергсма (Нидерланды)

20:00. Фигурное катание (одиночное катание, произвольная программа, мужчины). Украину представляет Кирилл Марсак

20:30. Сноубординг (хафпайп, мужчины)

Скелетон (мужчины): 3-й заезд – в 20:30, финальный заезд – в 22:05

Зимние Олимпийские игры-2026 будут продолжаться с 6 по 22 февраля. В общей сложности будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, сражающихся за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.