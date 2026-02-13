ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
Количество просмотров
280
Время на прочтение
1 мин

Олимпийские игры-2026: все медалисты за 13 февраля

В седьмой соревновательный день зимней Олимпиады-2026 будет разыграно 7 комплектов наград.

Автор публикации
Максим Приходько
Кентен Фийон-Майе

Кентен Фийон-Майе / © Associated Press

В пятницу, 13 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит седьмой соревновательный день.

В этот день будет разыграно 7 комплектов медалей. Украинские спортсмены борются за награды в трех дисциплинах.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 13 февраля и список всех обладателей наград.

Все медалисты 7-го соревновательного дня Олимпиады-2026 (13 февраля)

Лыжные гонки (гонка с раздельным стартом, мужчины)

  • 1. Йоханнес Клебо (Норвегия)

  • 2. Матис Деслож (Франция)

  • 3. Эйнар Хедегарт (Норвегия)

Биатлон (спринт, мужчины)

  • 1. Кентен Фийон-Майе (Франция)

  • 2. Ветле Кристиансен (Норвегия)

  • 3. Стурла Легрейд (Норвегия)

Сноуборд-кросс (женщины)

  • 1. Джози Бафф (Австралия)

  • 2. Эва Адамчикова (Чехия)

  • 3. Микело Мойола (Италия)

Конькобежный спорт (10000 метров, мужчины)

  • 1. Методей Илек (Чехия)

  • 2. Владимир Семирунный (Польша)

  • 3. Йоррит Бергсма (Нидерланды)

20:00. Фигурное катание (одиночное катание, произвольная программа, мужчины). Украину представляет Кирилл Марсак

20:30. Сноубординг (хафпайп, мужчины)

Скелетон (мужчины): 3-й заезд – в 20:30, финальный заезд – в 22:05

Зимние Олимпийские игры-2026 будут продолжаться с 6 по 22 февраля. В общей сложности будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, сражающихся за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

