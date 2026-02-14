ТСН в социальных сетях

Олимпийские игры-2026: все медалисты за 14 февраля

В восьмой соревновательный день зимней Олимпиады-2026 будет разыграно 8 комплектов наград.

Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам

Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам / © Associated Press

В субботу, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит восьмой соревновательный день.

В этот день будет разыграно 8 комплектов медалей. Украинские спортсмены борются за награды в пяти дисциплинах.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 14 февраля и список всех обладателей наград.

Фристайл (парный могул, женщины)

  • 1. Джакара Энтони (Австралия)

  • 2. Джелин Кауф (США)

  • 3. Элизабет Лемли (США)

Лыжные гонки (эстафета, женщины)

  • 1. Норвегия

  • 2. Швеция

  • 3. Финляндия

14:30. Горнолыжный спорт. Слалом-гигант, мужчины

15:45. Биатлон. Спринт, женщины

18:00. Конькобежный спорт, мужчины, 500 м

20:35. Скелетон. Женщины

20:57. Прыжки с трамплина. Большой трамплин, мужчины

23:42. Шорт-трек. 1500 м, мужчины

Зимние Олимпийские игры-2026 будут продолжаться с 6 по 22 февраля. В общей сложности будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, сражающихся за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

