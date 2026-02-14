Олимпийские игры-2026: все медалисты за 14 февраля

Женская сборная Норвегии по лыжным гонкам / © Associated Press

В субботу, 14 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит восьмой соревновательный день.

В этот день будет разыграно 8 комплектов медалей. Украинские спортсмены борются за награды в пяти дисциплинах.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 14 февраля и список всех обладателей наград.

Фристайл (парный могул, женщины)

1. Джакара Энтони (Австралия)

2. Джелин Кауф (США)

3. Элизабет Лемли (США)

Лыжные гонки (эстафета, женщины)

1. Норвегия

2. Швеция

3. Финляндия

14:30. Горнолыжный спорт. Слалом-гигант, мужчины

15:45. Биатлон. Спринт, женщины

18:00. Конькобежный спорт, мужчины, 500 м

20:35. Скелетон. Женщины

20:57. Прыжки с трамплина. Большой трамплин, мужчины

23:42. Шорт-трек. 1500 м, мужчины

Зимние Олимпийские игры-2026 будут продолжаться с 6 по 22 февраля. В общей сложности будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, сражающихся за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.