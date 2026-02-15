ТСН в социальных сетях

Олимпийские игры-2026: все медалисты за 15 февраля

В девятый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 будет разыграно 9 комплектов наград.

Максим Приходько
Мартин Понсилуома

Мартин Понсилуома / © Associated Press

В воскресенье, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит девятый соревновательный день.

В этот день будет разыграно 9 комплектов медалей. Украинские спортсмены будут бороться за награды в двух видах спорта – горнолыжном и биатлоне.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 15 февраля и список всех обладателей наград.

Биатлон (гонка преследования, мужчины)

  • 1. Мартин Понсилуома (Швеция)

  • 2. Стурла Легрейд (Норвегия)

  • 3. Эмильен Жаклен (Франция)

Фристайл (параллельный могул, мужчины)

  • 1. Микаэль Кингсбери (Канада)

  • 2. Икума Хоришима (Япония)

  • 3. Мэтт Грэм (Австралия)

13:00. Лыжные гонки (эстафета, мужчины)

14:30. Горнолыжный спорт (гигантский слалом, женщины). Украину представит Анастасия Шепиленко

15:35. Сноубординг (сноубордкросс, смешанные команды)

15:45. Биатлон (гонка преследования, женщины). Украину представят Юлия Джима, Александра Меркушина и Кристина Дмитренко

18:00. Конькобежный спорт (500 метров, женщины)

19:00. Скелетон (смешанные команды)

20:57. Прыжки с трамплина (большой трамплин, женщины)

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

