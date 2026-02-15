Олимпийские игры-2026: все медалисты за 15 февраля

Мартин Понсилуома / © Associated Press

В воскресенье, 15 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит девятый соревновательный день.

В этот день будет разыграно 9 комплектов медалей. Украинские спортсмены будут бороться за награды в двух видах спорта – горнолыжном и биатлоне.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 15 февраля и список всех обладателей наград.

Биатлон (гонка преследования, мужчины)

1. Мартин Понсилуома (Швеция)

2. Стурла Легрейд (Норвегия)

3. Эмильен Жаклен (Франция)

Фристайл (параллельный могул, мужчины)

1. Микаэль Кингсбери (Канада)

2. Икума Хоришима (Япония)

3. Мэтт Грэм (Австралия)

13:00. Лыжные гонки (эстафета, мужчины)

14:30. Горнолыжный спорт (гигантский слалом, женщины). Украину представит Анастасия Шепиленко

15:35. Сноубординг (сноубордкросс, смешанные команды)

15:45. Биатлон (гонка преследования, женщины). Украину представят Юлия Джима, Александра Меркушина и Кристина Дмитренко

18:00. Конькобежный спорт (500 метров, женщины)

19:00. Скелетон (смешанные команды)

20:57. Прыжки с трамплина (большой трамплин, женщины)

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.