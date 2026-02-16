- Дата публикации
Олимпийские игры-2026: все медалисты за 16 февраля
В десятый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 будет разыграно 6 комплектов наград.
В понедельник, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит десятый соревновательный день.
В этот день будет разыграно 6 комплектов медалей. Украинские спортсмены борются за награды в трех видах спорта – горнолыжном, прыжках с трамплина и фристайле (биг-эйр).
Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 16 февраля и список всех обладателей наград.
Шорт-трек (1000 м, женщины)
1. Ксандра Велзебур (Нидерланды)
2. Кортни Саро (Канада)
3. Гилли Ким (Республика Корея)
14:30. Горнолыжный спорт (слалом, мужчины). Украину представит Дмитрий Шепьюк
20:00. Прыжки с трамплина (суперкоманда). Украину представят Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко
20:30. Фристайл (биг-эйр, женщины). Украину представит Екатерина Коцар
21:00. Фигурное катание (пары, произвольная программа)
22:06. Бобслей (монобоб, женщины)
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.