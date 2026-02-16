Олимпийские игры-2026: все медалисты за 16 февраля

Ксандра Велзебур / © Associated Press

В понедельник, 16 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит десятый соревновательный день.

В этот день будет разыграно 6 комплектов медалей. Украинские спортсмены борются за награды в трех видах спорта – горнолыжном, прыжках с трамплина и фристайле (биг-эйр).

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 16 февраля и список всех обладателей наград.

Шорт-трек (1000 м, женщины)

1. Ксандра Велзебур (Нидерланды)

2. Кортни Саро (Канада)

3. Гилли Ким (Республика Корея)

14:30. Горнолыжный спорт (слалом, мужчины). Украину представит Дмитрий Шепьюк

20:00. Прыжки с трамплина (суперкоманда). Украину представят Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко

20:30. Фристайл (биг-эйр, женщины). Украину представит Екатерина Коцар

21:00. Фигурное катание (пары, произвольная программа)

22:06. Бобслей (монобоб, женщины)

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.