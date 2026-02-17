ТСН в социальных сетях

Олимпийские игры-2026: все медалисты за 17 февраля

В одиннадцатый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 будут разыграны 6 комплектов наград.

Мужская сборная Франции по биатлону

Мужская сборная Франции по биатлону / © Associated Press

Во вторник, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит одиннадцатый соревновательный день.

В этот день будет разыграно 6 комплектов медалей. Украинские спортсмены боролись за награды в двух видах спорта – лыжном двоеборье и биатлоне.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 17 февраля и список всех обладателей наград.

Лыжное двоеборье (большой трамплин, мужчины)

  • 1. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия)

  • 2. Йоханнес Лампартер (Австрия)

  • 3. Илкка Херола (Финляндия)

Биатлон (эстафета, мужчины)

  • 1. Франция

  • 2. Норвегия

  • 3. Швеция

Конькобежный спорт (командная гонка преследования, мужчины)

  • 1. Италия

  • 2. США

  • 3. Китай

Конькобежный спорт (командная гонка преследования, женщины)

  • 1. Канада

  • 2. Нидерланды

  • 3. Япония

22:05. Бобслей, двойки (мужчины)

21:17. Фристайл, биг-эйр (мужчины)

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

