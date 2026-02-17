Олимпийские игры-2026: все медалисты за 17 февраля

Мужская сборная Франции по биатлону / © Associated Press

Во вторник, 17 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит одиннадцатый соревновательный день.

В этот день будет разыграно 6 комплектов медалей. Украинские спортсмены боролись за награды в двух видах спорта – лыжном двоеборье и биатлоне.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 17 февраля и список всех обладателей наград.

Лыжное двоеборье (большой трамплин, мужчины)

1. Йенс Лурос Офтебру (Норвегия)

2. Йоханнес Лампартер (Австрия)

3. Илкка Херола (Финляндия)

Биатлон (эстафета, мужчины)

1. Франция

2. Норвегия

3. Швеция

Конькобежный спорт (командная гонка преследования, мужчины)

1. Италия

2. США

3. Китай

Конькобежный спорт (командная гонка преследования, женщины)

1. Канада

2. Нидерланды

3. Япония

22:05. Бобслей, двойки (мужчины)

21:17. Фристайл, биг-эйр (мужчины)

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.