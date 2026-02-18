Олимпийские игры-2026: все медалисты за 18 февраля

Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт / © Associated Press

В среду, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит двенадцатый соревновательный день.

В этот день будет разыграно 9 комплектов медалей. Украинские спортсмены борются за награды в пяти видах спорта – лыжных гонках, горных лыжах, лыжной акробатике, биатлоне и шорт-треке.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 18 февраля и список всех обладателей наград.

Лыжные гонки (командный спринт, вольный стиль, женщины)

1. Швеция

2. Швейцария

3. Германия

Лыжные гонки (командный спринт, вольный стиль, мужчины)

1. Норвегия

2. США

3. Италия

Сноубординг (слоупстайл, мужчины)

1. Су Имин (Китай)

2. Тайга Хасегова (Япония)

3. Джейк Кантер (США)

Фристайл (лыжная акробатика, женщины)

1. Сюй Ментао (Китай)

2. Даниэль Скотт (Австралия)

3. Шао Ци (Китай)

Горнолыжный спорт (слалом, женщины)

1. Микаэла Шифрин (США)

2. Камиль Раст (Швейцария)

3. Анна Свенн-Ларсон (Швеция)

Сноуборд (слоупстайл, женщины)

1. Мари Фукада (Япония)

2. Зои Садовски (Новая Зеландия)

3. Кокомо Мурасе (Япония)

Биатлон (эстафета, женщины)

1. Франция

2. Швеция

3. Норвегия

22:00. Шорт-трек (эстафета, женщины)

22:32. Шорт-трек (500 м, мужчины). Украину представит Олег Гандей, если выйдет в финал

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.