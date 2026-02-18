ТСН в социальных сетях

Проспорт
310
2 мин

Олимпийские игры-2026: все медалисты за 18 февраля

В двенадцатый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 будут разыграны 9 комплектов наград.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт

Йоханнес Клебо и Эйнар Хедегарт / © Associated Press

В среду, 18 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит двенадцатый соревновательный день.

В этот день будет разыграно 9 комплектов медалей. Украинские спортсмены борются за награды в пяти видах спорта – лыжных гонках, горных лыжах, лыжной акробатике, биатлоне и шорт-треке.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 18 февраля и список всех обладателей наград.

Лыжные гонки (командный спринт, вольный стиль, женщины)

  • 1. Швеция

  • 2. Швейцария

  • 3. Германия

Лыжные гонки (командный спринт, вольный стиль, мужчины)

  • 1. Норвегия

  • 2. США

  • 3. Италия

Сноубординг (слоупстайл, мужчины)

  • 1. Су Имин (Китай)

  • 2. Тайга Хасегова (Япония)

  • 3. Джейк Кантер (США)

Фристайл (лыжная акробатика, женщины)

  • 1. Сюй Ментао (Китай)

  • 2. Даниэль Скотт (Австралия)

  • 3. Шао Ци (Китай)

Горнолыжный спорт (слалом, женщины)

  • 1. Микаэла Шифрин (США)

  • 2. Камиль Раст (Швейцария)

  • 3. Анна Свенн-Ларсон (Швеция)

Сноуборд (слоупстайл, женщины)

  • 1. Мари Фукада (Япония)

  • 2. Зои Садовски (Новая Зеландия)

  • 3. Кокомо Мурасе (Япония)

Биатлон (эстафета, женщины)

  • 1. Франция

  • 2. Швеция

  • 3. Норвегия

22:00. Шорт-трек (эстафета, женщины)

22:32. Шорт-трек (500 м, мужчины). Украину представит Олег Гандей, если выйдет в финал

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

