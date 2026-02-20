- Дата публикации
Олимпийские игры-2026: все медалисты за 20 февраля
В четырнадцатый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 будет разыграно 8 комплектов наград.
В пятницу, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит четырнадцатый соревновательный день.
В этот день будет разыграно 8 комплектов медалей. Украинские спортсмены боролись за награды в двух видах спорта – лыжной акробатике и биатлоне.
Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 20 февраля и список всех обладателей наград.
Фристайл (ски-кросс, женщины)
1. Даниэла Майер (Германия)
2. Фанни Смит (Швейцария)
3. Сандра Неслунд (Швеция)
Фристайл (лыжная акробатика, мужчины)
1. Синьди Ван (Китай)
2. Ноэ Рот (Швейцария)
3. Тианма Ли (Китай)
Биатлон (масс-старт, мужчины)
1. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия)
2. Стурла Легрейд (Норвегия)
3. Кентен Фийон-Майе (Франция)
17:30. Конькобежный спорт (1500 м, женщины)
20:05. Керлинг (матч за "бронзу", мужчины)
20:30. Фристайл (хафпайп, мужчины)
23:07. Шорт-трек (1500 м, женщины)
23:30. Шорт-трек (5000 м, эстафета, мужчины)
Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.
Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград на этих Играх.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.