Олимпийские игры-2026: все медалисты за 20 февраля

Йоханнес Дале-Шевдаль / © Associated Press

В пятницу, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо проходит четырнадцатый соревновательный день.

В этот день будет разыграно 8 комплектов медалей. Украинские спортсмены боролись за награды в двух видах спорта – лыжной акробатике и биатлоне.

Смотрите расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2026 за 20 февраля и список всех обладателей наград.

Фристайл (ски-кросс, женщины)

1. Даниэла Майер (Германия)

2. Фанни Смит (Швейцария)

3. Сандра Неслунд (Швеция)

Фристайл (лыжная акробатика, мужчины)

1. Синьди Ван (Китай)

2. Ноэ Рот (Швейцария)

3. Тианма Ли (Китай)

Биатлон (масс-старт, мужчины)

1. Йоханнес Дале-Шевдаль (Норвегия)

2. Стурла Легрейд (Норвегия)

3. Кентен Фийон-Майе (Франция)

17:30. Конькобежный спорт (1500 м, женщины)

20:05. Керлинг (матч за "бронзу", мужчины)

20:30. Фристайл (хафпайп, мужчины)

23:07. Шорт-трек (1500 м, женщины)

23:30. Шорт-трек (5000 м, эстафета, мужчины)

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград на этих Играх.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали — фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.