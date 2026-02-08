Олимпийские игры-2026: все медалисты за 7 февраля

Франческа Лоллобриджида / © Associated Press

В субботу, 7 февраля, стали известны имена первых чемпионов и призеров зимних Олимпийских игр-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В этот день было разыграно 5 комплектов медалей. Украина не сумела завоевать награды – Дмитрий Шепьюк занял 33-е место в скоростном спуске, тогда как Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко и Дарья Мигаль стали "круговыми" в скиатлоне.

Смотрите список всех медалистов официально первого соревновательного дня Олимпиады-2026.

Все медалисты 1-го соревновательного дня Олимпиады-2026 (7 февраля)

Горнолыжный спорт (скоростной спуск, мужчины)

1. Франьо фон Альмен (Швейцария)

2. Джованни Францони (Италия)

3. Доминик Парис (Италия)

Лыжные гонки (скиатлон, женщины)

1. Фрида Карлссон (Швеция)

2. Эбба Андерсон (Швеция)

3. Хайди Венг (Норвегия)

Конькобежный спорт (3000 м, женщины)

1. Франческа Лоллобриджида (Италия)

2. Райне Виклунд (Норвегия)

3. Валери Мальте (Канада)

Сноубординг (биг-эйр, мужчины)

1. Кира Кимура (Япония)

2. Рема Кимата (Япония)

3. Имин Су (Китай)

Прыжки с трамплина (нормальный трамплин, женщины)

1. Анна Одине Стрем (Норвегия)

2. Ника Превц (Словения)

3. Нодзоми Маруяма (Япония)

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Раньше мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.