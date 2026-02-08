ТСН в социальных сетях

Олимпийские игры-2026: все медалисты за 7 февраля

В первый соревновательный день зимней Олимпиады-2026 было разыграно пять комплектов наград.

Франческа Лоллобриджида

Франческа Лоллобриджида / © Associated Press

В субботу, 7 февраля, стали известны имена первых чемпионов и призеров зимних Олимпийских игр-2026, которые проходят в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

В этот день было разыграно 5 комплектов медалей. Украина не сумела завоевать награды – Дмитрий Шепьюк занял 33-е место в скоростном спуске, тогда как Анастасия Никон, София Шкатула, Елизавета Ноприенко и Дарья Мигаль стали "круговыми" в скиатлоне.

Смотрите список всех медалистов официально первого соревновательного дня Олимпиады-2026.

Все медалисты 1-го соревновательного дня Олимпиады-2026 (7 февраля)

Горнолыжный спорт (скоростной спуск, мужчины)

  • 1. Франьо фон Альмен (Швейцария)

  • 2. Джованни Францони (Италия)

  • 3. Доминик Парис (Италия)

Лыжные гонки (скиатлон, женщины)

  • 1. Фрида Карлссон (Швеция)

  • 2. Эбба Андерсон (Швеция)

  • 3. Хайди Венг (Норвегия)

Конькобежный спорт (3000 м, женщины)

  • 1. Франческа Лоллобриджида (Италия)

  • 2. Райне Виклунд (Норвегия)

  • 3. Валери Мальте (Канада)

Сноубординг (биг-эйр, мужчины)

  • 1. Кира Кимура (Япония)

  • 2. Рема Кимата (Япония)

  • 3. Имин Су (Китай)

Прыжки с трамплина (нормальный трамплин, женщины)

  • 1. Анна Одине Стрем (Норвегия)

  • 2. Ника Превц (Словения)

  • 3. Нодзоми Маруяма (Япония)

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Раньше мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.

