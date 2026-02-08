ТСН в социальных сетях

Проспорт
729
Олимпийские игры-2026: все медалисты за 8 февраля

Во второй соревновательный день зимней Олимпиады-2026 было разыграно 8 комплектов наград.

Максим Приходько
Франция завоевала "золото" смешанной эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2026

Франция завоевала "золото" смешанной эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2026 / © Associated Press

В воскресенье, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо прошел второй соревновательный день. Разыграли 8 комплектов медалей.

Украина не сумела завоевать награды. Ближе всего к пьедесталу "сине-желтые" были в биатлоне, где наша команда заняла восьмое место в смешанной эстафете.

Смотрите список всех медалистов второго соревновательного дня Олимпиады-2026.

Все медалисты 2-го соревновательного дня Олимпиады-2026 (8 февраля)

Лыжные гонки (скиатлон, мужчины)

  • 1. Йоханнес Клебо (Норвегия)

  • 2. Матис Делож (Франция)

  • 3. Мартин Левстрем Нйенгет (Норвегия)

Горнолыжный спорт (скоростной спуск, женщины)

  • 1. Бризи Джонсон (США)

  • 2. Эмма Айхер (Германия)

  • 3. София Годжа (Италия)

Биатлон (смешанная эстафета)

  • 1. Франция

  • 2. Италия

  • 3. Германия

Сноубординг (параллельный слалом-гигант, мужчины)

  • 1. Бенжамин Карл (Австрия)

  • 2. Ким Сангкюм (Республика Корея)

  • 3. Тервел Замфиров (Болгария)

Сноубординг (параллельный слалом-гигант, женщины)

  • 1. Зузана Мадерова (Чехия)

  • 2. Сабина Пайер (Австрия)

  • 3. Лючия Далмассо (Италия)

Конькобежный спорт (3000 м, мужчины)

  • 1. Сандер Эйтрем (Норвегия)

  • 2. Методей Йилек (Чехия)

  • 3. Рикардо Лорелло (Италия)

Санный спорт (одиночные сани, мужчины)

  • 1. Макс Лангенхан (Германия)

  • 2. Йонас Мюллер (Австрия)

  • 3. Доминик Фишналлер (Италия)

Дополняется

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Ранее мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.

729
