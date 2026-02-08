Олимпийские игры-2026: все медалисты за 8 февраля

Франция завоевала "золото" смешанной эстафеты по биатлону на Олимпиаде-2026 / © Associated Press

В воскресенье, 8 февраля, на зимних Олимпийских играх-2026 в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо прошел второй соревновательный день. Разыграли 8 комплектов медалей.

Украина не сумела завоевать награды. Ближе всего к пьедесталу "сине-желтые" были в биатлоне, где наша команда заняла восьмое место в смешанной эстафете.

Смотрите список всех медалистов второго соревновательного дня Олимпиады-2026.

Все медалисты 2-го соревновательного дня Олимпиады-2026 (8 февраля)

Лыжные гонки (скиатлон, мужчины)

1. Йоханнес Клебо (Норвегия)

2. Матис Делож (Франция)

3. Мартин Левстрем Нйенгет (Норвегия)

Горнолыжный спорт (скоростной спуск, женщины)

1. Бризи Джонсон (США)

2. Эмма Айхер (Германия)

3. София Годжа (Италия)

Биатлон (смешанная эстафета)

1. Франция

2. Италия

3. Германия

Сноубординг (параллельный слалом-гигант, мужчины)

1. Бенжамин Карл (Австрия)

2. Ким Сангкюм (Республика Корея)

3. Тервел Замфиров (Болгария)

Сноубординг (параллельный слалом-гигант, женщины)

1. Зузана Мадерова (Чехия)

2. Сабина Пайер (Австрия)

3. Лючия Далмассо (Италия)

Конькобежный спорт (3000 м, мужчины)

1. Сандер Эйтрем (Норвегия)

2. Методей Йилек (Чехия)

3. Рикардо Лорелло (Италия)

Санный спорт (одиночные сани, мужчины)

1. Макс Лангенхан (Германия)

2. Йонас Мюллер (Австрия)

3. Доминик Фишналлер (Италия)

Дополняется

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся до 22 февраля. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представят 46 атлетов, которые будут бороться за медали в 11 видах спорта.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.

Ранее мы рассказывали, как Украина выступала на зимних Олимпиадах.