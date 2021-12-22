Олимпийские игры, Евро и новый победитель Лиги наций: чем запомнится 2021 год в мире спорта

Олимпийские игры, Евро и новый победитель Лиги наций: чем запомнится 2021 год в мире спорта

Мы собрали интересные спортивные события, которые произошли в этом году.

Уходящий год оказался богатым разнообразными спортивными событиями. В 2021 году состоялись три важных перенесенных турниров - Олимпийские игры, Паралимпиада и Евро, а также не менее важные запланированные соревнования.

ТСН Проспорт предлагает вспомнить, что оставит этот год в истории.

Олимпийские игры-2020

XXXII летние Олимпийские игры должны были состояться в Токио в 2020 году, но были перенесены в год из-за пандемии Covid-19. Это, кстати, впервые в истории, когда Олимпиаду перенесли, а не отменили. И впервые в истории Олимпийские игры, как и чемпионат Европы по футболу, прошли в нечетный год.

Победителем общекомандного медального зачета Олимпиады-2020 стала сборная Соединенных Штатов, завоевавшая 113 медалей.

Китай с 88 медалями, среди которых 38 золотых, занял второе место в командном зачете по итогам Олимпиады-2020. Третье место досталось хозяевам Олимпийских игр — спортсмены из Японии завоевали 58 медалей.

Сборная Украины с 19 завоеванными медалями заняла 44 место в командном рейтинге по итогам Олимпийских игр 2020 года в Токио. Всего на Олимпиаде медали получали представители 86-ти стран.

Следует отметить, что сборная США побеждает в медальном зачете на третьих Олимпийских играх подряд.

Что касается самых успешных атлетов, то больше всего наград в Токио завоевали пловцы - американец Кайлеб Дрессел (5 золотых) и австралийка Эмма Маккеон (4 золота и 3 бронзы). Кроме них, много говорили еще об одной спортсменке. Игры в Японии – первые, в которых принял участие трансгендер, штангистка Лорел Хаббард из Новой Зеландии.

Associated Press

Хаббард до 35 лет была мужем под именем Гэвин и выступала на международных соревнованиях по тяжелой атлетике. В 2012 году она сменила пол, а в 2017 году завоевала серебро на чемпионате мира в категории свыше 90 килограммов. Хотя в Токио спортсменка не выполнила никакой успешной попытки в рывке, не приняв стартового веса, само ее участие вызвало бурные дискуссии. Многие утверждали, что это несправедливо по отношению к другим женщинам-штангисткам.

Паралимпийские игры 2020

Как и Олимпийские игры, Паралимпиада была перенесена на год с сохранением названия. Эти соревнования состоялись с 24 по 5 сентября 2021 года, став 16-ми в истории. Было разыграно 539 комплектов наград в 22 разных видах спорта

Первое место в медальном зачете занял Китай, который имеет 207 медалей (96 золотых, 60 серебряных и 51 бронзовую). На втором месте – Великобритания со 124 медалями (41 золотая, 38 серебряных и 45 бронзовых), а на третьем – США со 104 медалями (37 золотых, 36 серебряных и 31 бронзовая).

Четвертое место занял Паралимпийский комитет России (118 медалей, из которых 36 золотых, 33 серебряных и 49 бронзовых). Нидерланды заняли пятое место, опередив Украину на одну золотую медаль (59 медалей, из которых 25 золотых и по 17 серебряных и бронзовых). Германия заняла в медальном зачете 12 место (43 медали, из которых 13 золотых, 12 серебряных и 18 бронзовых).

Украину в Токио представляли 143 спортсмена, соревновавшихся в 15 видах спорта. Самым титулованным спортсменом Паралимпиады-2020 стал украинский пловец в классе S10 Максим Крипак. Он получил 5 золотых медалей – в комплексном плавании на 200 м, на 100 и 400 м вольным стилем, а также на стометровках на спине и баттерфляем. Также он выиграл серебро на 50 м вольным стилем и бронзу в эстафете.

Квалификация Чемпионата мира 2022

Перед выступлением сборных на Евро-2020 состоялась европейская квалификация Чемпионата мира-2022. В ней приняли участие 55 сборных УЕФА, которые сразятся за 13 путевок на мундиаль.

Согласно регламенту, победители групп напрямую вышли к финальной стадии ЧМ-2022, а именно Германия, Дания, Франция, Бельгия, Хорватия, Испания, Сербия, Англия, Швейцария и Нидерланды.

Команды, занявшие вторые места, и две лучшие сборные Лиги наций УЕФА-2020/21, которые не обеспечили себе попадание на мундиаль, сразятся во двораундовом плейофе за последние три путевки на мировое первенство.

Плейоф состоит из полуфиналов и финалов, которые состоятся в формате одноматчевых противостояний. 12 команд, среди которых оказалась и Украина, будут разбиты на 3 пути по 4 команды. В полуфиналах шесть сеяных команд сыграют против шести несеянных. Все полуфиналы пройдут на поле сеяных команд, то есть Украина проведет свой матч на выезде.

Стыковые матчи будут сыграны 24 и 29 марта 2022 года. Жеребьевка стыковых матчей состоялась 26 ноября в Цюрихе. Победители шести полуфинальных пар выйдут в финал плейоф, где в решающих матчах сразятся за три последних путевки на мировое первенство.

22-й мундиаль в истории пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 в Катаре.

Чемпионат мира будет впервые проходить в Катаре и Ближнем Востоке.

Матчи чемпионата мира в Катаре будут принимать восемь стадионов. Финал пройдет на "Национальном стадионе" в Лусаиле.

Турнир было решено провести осенью-зимой из-за сильной жары в Катаре в летний период.

ЧМ-2022 станет последним чемпионатом мира с 32 командами-участницами. Далее турнир будет расширен до 48 участников.

Италия – чемпион Евро-2020

С 11 июня по 11 июля 2021 состоялся перенесенный Чемпионат Европы по футболу-2020.

Первоначально Чемпионат Европы по футболу 2020 должны были принять 12 разных городов Европы - в честь 60-летия УЕФА. Однако масштабы грандиозного турнира пришлось сократить в связи с коронавирусной ситуацией в Европе.

Турнир состоялся в 11 разных городах 11 стран Европы. Португалия защищала свой титул, но уступила в 1/8 финала сборной Бельгии. В первый раз в истории турнира применяется система VAR.

В финале, состоявшемся 11 июля 2021 года на стадионе "Уэмбли" в Лондоне, который принимал его во второй раз после Евро-1996, победу одержала сборная Италии над сборной Англии в серии послематчевых пенальти со счетом 3:2, основное и дополнительное время завершилось вничью. :1.

Англичане вышли вперед на третьей минуте. Гарри Кейн нашел передачей в штрафной итальянцев на дальней стойке Люка Шоу, который и открыл счет мощным ударом с близкого расстояния.

Итальянцы не смогли отойти от такого удара и до перерыва почти не беспокоили Джордана Пикфорда. Однако уже во втором тайме они прибавили.

Отыгрались подопечные Роберто Манчини на 67-й минуте. Леонардо Бонуччи с метра отправил мяч в ворота англичан после небольшого пожара в их штрафной, вызванной подачей с углового.

Забив, "Скуадра Адзурра" не стала уходить, а продолжила играть первым номером. Англичане же, прежде всего, сконцентрировались на обороне и смогли перевести игру в овертайм.

Но командам не хватило и дополнительных 30 минут, чтобы определить более сильного. В серии же пенальти итальянцы выиграли со счетом 3:2.

На пути в финал англичане в плейоф прошли Германию (2:0), разгромили Украину (4:0) и вырвали победу над Данией (2:1).

(2:0), разгромили (4:0) и вырвали победу над (2:1). Итальянцы в 1/8 финала обыграли Австрию (2:1), а затем выбили из турнира Бельгию (2:1) и Испанию (1:1, за пен. – 4:2).

Интересные факты о Евро-2020:

Хотя в этом году прошел только 16-й розыгрыш ЧЕ, футбольное первенство в Европе отмечает свой юбилей – 60 лет с дебютного европейского чемпионата в 1960 году.

Впервые чемпионат Европы или чемпионат мира прошел в нечетный год. Последнее соревнование такого уровня было перенесено или отменено из-за Второй мировой войны. Тем не менее, турнир на официальном уровне сохранил свое название – Евро-2020.

Впервые в истории турнира применялась система VAR.

Сборная Украины – одна из самых молодых команд. Средний возраст в команде Андрея Шевченко – 26 лет и 4 месяца. Это 4 показателя среди 24 стран-участниц. 18-летние Илья Забарный и Георгий Судаков – в списке самых молодых футболистов, попавших в заявку на Евро-2020.

Рекорд Украины. Наша команда впервые в истории выступила в 1/4 финала чемпионата.

Кубок победителей турнира выполнен из чистого серебра. Чемпионы Евро станут обладателями трофея имени Анри Делоне, весящего 8 килограммов, а его стоимость составляет 20 тысяч евро.

Франция – новый победитель Лиги наций

В октябре 2021 года, когда некоторые сборные играли в отборе на ЧМ-2022, четыре команды будут бороться за победу в Лиге наций. С 6 по 10 октября состоялся финал четырёх. В полуфиналах Испания обыграла Италию (1:2), а Франция – Бельгию (2:3).

В решающем матче, состоявшемся 10 октября, одержала победу французская сборная – 2:1.

Первая половина противостояния не подарила болельщикам не то что забитых голов, но и даже опасных моментов. Команды на двоих нанесли минимум ударов и, как следствие, ушли на перерыв при счете 0:0.

Что касается второго тайма, то это уже было настоящее украшение финала. Сначала на 64 минуте французы попали в перекладину после удара от Тео Эрнандеса, а уже через две минуты испанцы ответили своим результативным моментом — Микель Оярсабаль после передачи из глубины от Серхио Бускетса продавил Дайо Упомекано и из пределов штрафной пробил в дальний угол.

Впрочем, не успели номинальные хозяева, как следует обрадоваться, а подопечные Дидье Дешама восстановили паритет — Карим Бензема невероятным ударом из угла штрафной после паса от Килиана Мбаппе в "девятку" сделал счет 1:1.

После этого взятие ворот в матче наблюдалось определенное затишье, пока свое слово за восемь минут до конца основного времени не сказал все тот же Мбаппе. 22-летний форвард мастерски обыграл голкипера испанцев и ударом низом сделал счет в противостоянии 2:1, принеся таким образом своей команде победу.

В эпизоде с этим голом главному судье пришлось обратиться к VAR, ведь Килиан в момент передачи был на одной линии с оппонентом. Впрочем, видеоповтор показал, что это полностью законный мяч.

Новый розыгрыш Лиги наций УЕФА стартует 2 июня 2022 года.

Победители групп в дивизионе А разыграют трофей в финальной стадии турнира, которая состоится 14-18 июня 2023 года.

Команды, выиграющие группы дивизионов В, С и D, поднимутся выше. Последние места групп в лигах A и B опустятся ниже. Две худшие сборные дивизиона С (определятся в плейоф из четырех последних команд) вылетят в лигу D.

12 лучших сборных Лиги наций-2022/2023 (кроме тех, кто попадет на Евро-2024 по итогам квалификации) в марте 2024 года в двораундовом плейофе разыграют последние три путевки на континентальное первенство, которое состоится в Германии.

Чемпионат мира по биатлону 2021

55-й чемпионат мира по биатлону состоялся с 9 по 21 февраля 2021 года в словенской Поклюке.

Первое место в медальном зачете заняла сборная Норвегии с 7 золотыми медалями, 3 серебряными и 5 бронзовыми (всего 14). На втором месте - Франция с 7 медалями (2 золота, 2 серебряные и 3 бронзовые), а на третьем - Швеция 6 медалями (1 золотая, 3 серебряные и 2 бронзовые).

Украина завоевала лишь одну бронзовую медаль на чемпионате и поделила 7-ю строчку со сборной Беларуси и Российским биатлонным союзом.

Что касается самых успешных спортсменов, то больше всего наград получила норвежка Тириль Экгофф. На ее счету шесть медалей (4 золотых, 1 серебряная, 1 бронзовая).

Чемпионат мира по хоккею 2021

Прошедший Чемпионат мира по хоккею с шайбой стал 84-м в истории. Он состоялся в Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Хоккеисты сборной Канады получили звание чемпионов мира. В финале ЧМ-2021 они обыграли соперников из Финляндии. Результат встречи, победитель которой определился в овертайме, – 3:2 (0:1, 1:0, 1:1, 1:0) в пользу канадцев.

Сборная Канады дважды уступала счету. На 9-й минуте финскую команду вывел вперед Микаэль Руохома. На 25-й минуте канадец Макс Комтуа, реализовав численное преимущество своей команды, провел ответный гол. На 46-й минуте счет стал 2:1 в пользу сборной Финляндии благодаря голу Петтери Линдбому. Однако на 53-й минуте Канада снова отыгралась в основном, точный бросок нанес Адам Хенрик.

На седьмой минуте овертайма в составе сборной Канады отличился Ник Пол.

Таким образом, сборная Канады стала 27-кратным чемпионом мира.

На основном этапе чемпионата мира команда Канады, начав его с трех поражений подряд, заняла 4-е место в своей группе. При этом впервые в истории она чуть ли не оказалась вне зоны плей-офф. В четвертьфинале канадцы нанесли поражение России, в полуфинале – сборной США.

Лучшим бомбардиром турнира стал канадец Коннор Браун. На его счету 2 гола и 14 голевых передач в 10 матчах. Самым ценным игроком чемпионата (MVP) был назван его соотечественник - нападающий Эндрю Манджапане.