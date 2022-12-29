Олимпийские игры, Евробаскет и новый чемпион мира по футболу: чем запомнится 2022 год в мире спорта

Мы собрали самые интересные спортивные события, которые произошли в течение уходящего года.

Уходящий год оказался богатым разнообразными спортивными событиями. В 2022 году состоялись, в частности, зимние Олимпийские игры, перенесенное континентальное первенство по баскетболу и футбольный Чемпионат мира в Катаре, который впервые в истории был проведен в зимний период.

ТСН Проспорт предлагает вспомнить, что оставит этот год в истории.

Олимпийские игры-2022

С 4 по 20 февраля в Пекине проходили Олимпийские игры-2022. На XXIV зимней Олимпиаде проводились соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграно 109 комплектов медалей.

Победителем общекомандного медального зачета Олимпиады-2022 стала сборная Норвегии, завоевавшая 37 медалей.

Германия с 27 медалями, среди которых 12 золотых, заняла второе место в командном зачете по итогам Олимпиады-2020. Третье место досталось хозяевам Олимпийских игр – спортсмены из Китая завоевали 15 медалей.

Самым титулованным спортсменом Олимпиады-2022 стал норвежский биатлонист Йоханнес Бе, в активе которого пять медалей – четыре золотых и одна бронза.

Фото: Associated Press

Среди женщин лучшей оказалась биатлонистка из Норвегии Марте Олсбю-Ройселанд, которая, как и ее соотечественник Бё, забрала из Пекина пять наград, но выиграла чуть меньше золотых – в ее активе три первых и две трети.

Санкции против России и Белоруссии

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Из-за этого пострадали атлеты страны-агрессора, ведь спорт не вне политики.

В первые дни вторжения МОК и другие международные спортивные организации начали вводить санкции против России. Ограничения касались не только проведения соревнований на территории страны, под запрет попали и спортсмены.

Фото: Associated Press

В течение всего 2022 года вопрос действия международных санкций против РФ и Беларуси неоднократно поднимался. И хотя последним решением в МОК дали понять, что ищут варианты для атлетов этих стран, за некоторыми исключениями Россия и ее атлеты остаются вне большого спорта на международном уровне.

Паралимпийские игры-2022

Паралимпиада-2022 стала первым крупным турниром, на котором начали действовать санкции международного спорта против России и Беларуси – параатлетов этих стран не допустили даже под нейтральным флагом, причем это решение было принято буквально перед турниром.

Фото: Associated Press

Первое место в медальном зачете занял Китай, завоевавший 61 медаль (18-20-23).

Второе место сенсационно завоевала украинская сборная. Соревнования в столице Поднебесной наши параатлеты завершили с 29 медалями: 11 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых. Для украинской сборной это лучший результат в истории зимних Паралимпийских игр. Никогда раньше наши параатлеты не завершали соревнования по топ-2 медального зачета. До этого рекордное было третье место на Играх 2006 года. Затем украинцы трижды подряд финишировали в топ-5 медального зачета.

Замкнула топ-3 медального зачета Канада – 25 медалей (8-6-11).

Евробаскет-2022

Чемпионат Европы по баскетболу должен был состояться со 2 по 29 сентября 2021 года, однако из-за пандемии коронавируса он был перенесен на год вперед.

В финале Евробаскета, состоявшемся в немецком Берлине, сборная Испании одолела национальную команду Франции. Поединок завершился со счётом 88:76.

Фото: Associated Press

Испанцы в четвертый раз в истории стали чемпионами Европы. Все четыре титула они выиграли с Серджо Скариоло в должности главного тренера. До этого Испания выигрывала Евробаскет в 2009, 2011 и 2015 годах.

Украина также участвовала в турнире, выйдя из группы и в 1/8 финала проиграв команде Польши.

Чемпионат мира-2022 по футболу

Первый в истории продолжавшийся зимой чемпионат мира по футболу закончился в Катаре победой сборной Аргентины.

Фото: Associated Press

На старте ЧМ-2022 аргентинцы сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2), после чего победили Мексику (2:0) и Польшу (0:2). Это позволило подопечным Лионеля Скалони с первого места выйти в плей-офф.

В 1/8 финала "альбиселесте" обыграли Австралию (2:1). В четвертьфинале Лео Месси и компания выбили сборную Нидерландов – основное время матча завершилось со счетом 2:2, а в серии пенальти торжествовали аргентинцы. В полуфинале "Альбиселесте" разгромили национальную команду Хорватии (3:0).

В решающем матче аргентинцы одолели на тот момент действующих чемпионов – команду Франции (3:3 в основное и дополнительное время, 4:2 в серии пенальти).

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