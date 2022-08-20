Олимпийские призерки Токио-2020 выбороли для Украины "золото" чемпионата Европы в гребле

Украинские каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали золотую награду на Мультиспортивном чемпионате Европы-2022, который проходит в Мюнхене.

Лузан и Четверикова победили в каноэ-двойке на дистанции 500 метров.

Результат украинок - 1:57,672 минуты. "Серебро" выиграла Венгрия - 1:58.924, а "бронза" досталась Польше - 1:59.572.

Таким образом, Лузан и Четверикова защитили звание чемпионок Европы. В прошлом году они также завоевали "золото" на этой дистанции.

Для Лузан это уже вторая награда на Мультиспортивном Евро-2022. Ранее она выиграла "серебро" в одиночном каноэ на дистанции 500 метров.

На Олимпийских играх-2020 в Токио Лузан и Четверикова завоевали "серебро" в каноэ-двойке на дистанции 500 м.

в каноэ-двойке на дистанции 500 м. В столице Японии Лузан также выиграла "бронзу" в соревнованиях каноэ-одиночек на 200-метровке. Ей доверили нести флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2020.

Напомним, Украина завоевала две медали на Евро по парагребле на байдарках и каноэ.

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