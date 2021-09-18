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Олимпийские призерки Токио-2020 выиграли для Украины историческое "золото" Чемпионата мира по гребле

Олимпийские призерки Токио-2020 выиграли для Украины историческое "золото" Чемпионата мира по гребле

Associated Press

Это первая украинская награда высшей пробы на ЧМ с 2014 года, и историческая в женском каноэ.

Украинки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова завоевали "золото" Чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ, который с 16-го по 19 сентября проходит в датском Копенгагене.

Украинский дуэт выиграл соревнования каноэ-двоек на дистанции 500 метров. Лузан и Четверикова финишировали с результатом 1.55,85 минуты, опередив соперниц из Беларуси и Кубы.

В целом это "золото" - восьмое в истории Украины на Чемпионатах мира и первое за семь лет. Последний раз Юрий Чебан в 2014 году становился золотым медалистом в каноэ-одиночке на дистанции 200 метров. А что касается женского каноэ, то золотая медаль Лузан и Четверикова - историческая.

Также Лузан выиграла серебро ЧМ-2021 в каноэ-одиночке на дистанции 500 м.

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