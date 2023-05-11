Далеко не все представительницы страны-агрессора смогут выступать на турнирах под эгидой FIE.

Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в соревнованиях российских олимпийских чемпионок Софию Великую, Яну Егорян и Софию Позднякову.

Об этом сообщили средства массовой пропаганды страны-агрессора. На такое решение FIE пожаловался глава Федерации фехтования РФ Ильгар Мамедов.

"FIE прислала нам список саблистов, которых они могут допустить на международные старты, знакомых миру фамилий в нем нет. Нет Поздняковой, Великой, Егорян, Никитиной, Ибрагимова, Решетникова и многих других перспективных, сильных спортсменов", – сказал Мамедов.

Фехтовальщиков из РФ и Беларуси допустили к международным соревнованиям: что известно

В начале марта Международная федерация фехтования (FIE) приняла скандальное решение вернуть россиян и белорусов к международным соревнованиям, несмотря на полномасштабную войну, которую РФ при поддержке Беларуси продолжает вести в Украине.

Это вызвало негодование мирового сообщества. Из-за отмены "бана" спортсменов стран-агрессоров Германия отказалась принимать Кубок мира по женской рапире. По аналогичной причине Дания решила отменить международный турнир в Копенгагене, Франция отказалась проводить этап Кубка мира по мужской шпаге, Польша отменила этап Кубка мира по женской рапире, а Норвегия заявила, что будет бойкотировать турниры с участием россиян и белорусов.

Более 300 фехтовальщиков из разных стран мира призвали FIE пересмотреть решение о возвращении к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.

Напомним, в конце марта на Кубке мира по фехтованию в китайском Нанкине представители FIE запретили сборной Украины устроить акцию против возвращения к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси.

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