Олимпийский чемпион Хижняк нокаутировал француза и одержал вторую победу на профиринге

Александр Хижняк / © Associated Press

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Украинский боксер Александр Хижняк, который является олимпийским чемпионом Парижа-2024, одержал вторую победу в профессиональном боксе. "Полтавский танк" нокаутировал француза Ленни Патрача.

Бой состоялся 25 июля в саудовском Эр-Рияде в андеркарде поединка экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа с албанцем Кристианом Пренгой.

30-летний украинец досрочно выиграл бой уже во втором раунде, дважды отправив соперника в нокдаун. После второго падения Патрач не смог продолжить бой, поэтому рефери остановил поединок.

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Для Хижняка это был только второй поединок в профессиональной карьере и первый за границей.

"Полтавский танк" дебютировал на профиринге в марте этого года, в первом раунде нокаутировав колумбийца Вильмера Барона в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Александра Усика — Usyk 17 Promotions — в гостиничном комплексе Equides Club (село Лесники под Киевом).

Отметим, что Хижняк — двукратный олимпийский призер: он завоевал "серебро" на Играх-2020 в Токио и "золото" на Играх-2024 в Париже.

Хижняк — четвертый олимпийский чемпион по боксу в истории Украины после Владимира Кличко, Василия Ломаченко и Александра Усика.

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Ранее сообщалось, что украинский супертяжеловес выйдет в ринг против жертвы Фьюри и Джошуа.

Также мы рассказывали, что Усик отказался от своих чемпионских поясов.

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