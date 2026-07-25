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Олимпийский чемпион Хижняк нокаутировал француза и одержал вторую победу на профиринге
"Полтавский танк" одолел Ленни Патрача техническим нокаутом во втором раунде.
Украинский боксер Александр Хижняк, который является олимпийским чемпионом Парижа-2024, одержал вторую победу в профессиональном боксе. "Полтавский танк" нокаутировал француза Ленни Патрача.
Бой состоялся 25 июля в саудовском Эр-Рияде в андеркарде поединка экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа с албанцем Кристианом Пренгой.
30-летний украинец досрочно выиграл бой уже во втором раунде, дважды отправив соперника в нокдаун. После второго падения Патрач не смог продолжить бой, поэтому рефери остановил поединок.
Для Хижняка это был только второй поединок в профессиональной карьере и первый за границей.
"Полтавский танк" дебютировал на профиринге в марте этого года, в первом раунде нокаутировав колумбийца Вильмера Барона в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Александра Усика — Usyk 17 Promotions — в гостиничном комплексе Equides Club (село Лесники под Киевом).
Отметим, что Хижняк — двукратный олимпийский призер: он завоевал "серебро" на Играх-2020 в Токио и "золото" на Играх-2024 в Париже.
Хижняк — четвертый олимпийский чемпион по боксу в истории Украины после Владимира Кличко, Василия Ломаченко и Александра Усика.
Ранее сообщалось, что украинский супертяжеловес выйдет в ринг против жертвы Фьюри и Джошуа.
Также мы рассказывали, что Усик отказался от своих чемпионских поясов.