Олимпийский чемпион Хижняк проведет бой в андеркарде поединка Джошуа

Александр Хижняк / © Associated Press

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Украинский боксер Александр Хижняк, который является олимпийским чемпионом Парижа-2024, проведет бой в андеркарде поединка экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа с албанцем Кристианом Пренгой.

Об этом сообщает LuckyPunch.

Соперник 30-летнего украинца пока остается неизвестным. Вечер бокса состоится 25 июля в саудовском Эр-Рияде.

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Для "Полтавского танка" это будет второй бой на профессиональном ринге.

Хижняк дебютировал на профиринге в марте этого года, в первом раунде нокаутировав колумбийца Вильмера Барона в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Александра Усика — Usyk 17 Promotions.

Отметим, что Хижняк — двукратный олимпийский призер: он завоевал "серебро" на Играх-2020 в Токио и "золото" на Играх-2024 в Париже.

"Полтавский танк" — четвертый олимпийский чемпион по боксу в истории Украины после Владимира Кличко, Василия Ломаченко и Александра Усика.

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Ранее сообщалось, что украинский супертяжеловес выйдет в ринг против жертвы Фьюри и Джошуа.

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