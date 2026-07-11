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ТСН в социальных сетях

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Категория
Проспорт
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Олимпийский чемпион Хижняк проведет бой в андеркарде поединка Джошуа

"Полтавский танк" выйдет на ринг в Саудовской Аравии.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Александр Хижняк

Александр Хижняк / © Associated Press

Украинский боксер Александр Хижняк, который является олимпийским чемпионом Парижа-2024, проведет бой в андеркарде поединка экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа с албанцем Кристианом Пренгой.

Об этом сообщает LuckyPunch.

Соперник 30-летнего украинца пока остается неизвестным. Вечер бокса состоится 25 июля в саудовском Эр-Рияде.

Для "Полтавского танка" это будет второй бой на профессиональном ринге.

Хижняк дебютировал на профиринге в марте этого года, в первом раунде нокаутировав колумбийца Вильмера Барона в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Александра Усика — Usyk 17 Promotions.

Отметим, что Хижняк — двукратный олимпийский призер: он завоевал "серебро" на Играх-2020 в Токио и "золото" на Играх-2024 в Париже.

"Полтавский танк" — четвертый олимпийский чемпион по боксу в истории Украины после Владимира Кличко, Василия Ломаченко и Александра Усика.

Ранее сообщалось, что украинский супертяжеловес выйдет в ринг против жертвы Фьюри и Джошуа.

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Дата публикации
Количество просмотров
203
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