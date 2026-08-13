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Олимпийский чемпион Хижняк узнал дату своего следующего боя и имя соперника
"Полтавский танк" 22 августа во Львове проведет титульный поединок против аргентинца Дурвала Элиаса Палацио.
Стало известно, кто станет следующим соперником олимпийского чемпиона Александра Хижняка (2-0, 2 КО) на профессиональном ринге.
31-летний украинец выйдет в ринг против аргентинца Дурвала Элиаса Палацио (16-4-0).
Поединок состоится 22 августа в рамках вечера бокса во Львове, который организовывает промоутерская компания Александра Усика — Usyk 17 Promotions.
На кону будет стоять пояс WBA Gold International — это будет первый титульный бой в профессиональной карьере Хижняка. Для него это будет только третий поединок на профиринге.
"Полтавский танк" дебютировал на профиринге в марте этого года, в первом раунде нокаутировав колумбийца Вильмера Барона в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Александра Усика — Usyk 17 Promotions — в гостиничном комплексе Equides Club (село Лесники под Киевом).
В своем втором поединке в профессиональной карьере Хижняк в конце июля во втором раунде нокаутировал француза Лэнни Патрача в андеркарде боя между экс-чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и албанцем Кристианом Пренгой.
Отметим, что Хижняк — двукратный олимпийский призер: он завоевал "серебро" на Играх-2020 в Токио и "золото" на Играх-2024 в Париже.
Хижняк — четвертый олимпийский чемпион по боксу в истории Украины после Владимира Кличко, Василия Ломаченко и Александра Усика.
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