Олимпийский чемпион Хижняк узнал дату своего следующего боя и имя соперника

Александр Хижняк / instagram.com/khyzhniak_oleksandr

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Стало известно, кто станет следующим соперником олимпийского чемпиона Александра Хижняка (2-0, 2 КО) на профессиональном ринге.

31-летний украинец выйдет в ринг против аргентинца Дурвала Элиаса Палацио (16-4-0).

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Поединок состоится 22 августа в рамках вечера бокса во Львове, который организовывает промоутерская компания Александра Усика — Usyk 17 Promotions.

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На кону будет стоять пояс WBA Gold International — это будет первый титульный бой в профессиональной карьере Хижняка. Для него это будет только третий поединок на профиринге.

"Полтавский танк" дебютировал на профиринге в марте этого года, в первом раунде нокаутировав колумбийца Вильмера Барона в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Александра Усика — Usyk 17 Promotions — в гостиничном комплексе Equides Club (село Лесники под Киевом).

В своем втором поединке в профессиональной карьере Хижняк в конце июля во втором раунде нокаутировал француза Лэнни Патрача в андеркарде боя между экс-чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Энтони Джошуа и албанцем Кристианом Пренгой.

Отметим, что Хижняк — двукратный олимпийский призер: он завоевал "серебро" на Играх-2020 в Токио и "золото" на Играх-2024 в Париже.

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Хижняк — четвертый олимпийский чемпион по боксу в истории Украины после Владимира Кличко, Василия Ломаченко и Александра Усика.

Ранее сообщалось, что стал известен первый соперник Ломаченко после возобновления карьеры.

Также мы рассказывали, что известный украинский боксер победил в титульном поединке.

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