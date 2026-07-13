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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Олимпийский чемпион Хижняк узнал своего соперника в андеркарде боя Джошуа

"Полтавский танк" сойдется в ринге с непобедимым французом Ленни Патрачем.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Александр Хижняк

Александр Хижняк / © Associated Press

Стало известно, кто станет следующим соперником олимпийского чемпиона Александра Хижняка на профессиональном ринге.

Как сообщает The Ring, 30-летний украинец проведет бой против непобежденного французского полутяжеловеса Ленни Патрача, который имеет в своем активе восемь побед (5 — нокаутом) и одну ничью.

Бой между Хижняком и Патрачем состоится 25 июля в саудовском Эр-Рияде в андеркарде поединка экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа с албанцем Кристианом Пренгой.

Для Хижняка это будет только второй поединок в профессиональной карьере.

"Полтавский танк" дебютировал на профиринге в марте этого года, в первом раунде нокаутировав колумбийца Вильмера Барона в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Александра Усика — Usyk 17 Promotions.

Отметим, что Хижняк — двукратный олимпийский призер: он завоевал "серебро" на Играх-2020 в Токио и "золото" на Играх-2024 в Париже.

Хижняк — четвертый олимпийский чемпион по боксу в истории Украины после Владимира Кличко, Василия Ломаченко и Александра Усика.

Ранее сообщалось, что украинский супертяжеловес выйдет в ринг против жертвы Фьюри и Джошуа.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
134
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