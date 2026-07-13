Олимпийский чемпион Хижняк узнал своего соперника в андеркарде боя Джошуа

Александр Хижняк / © Associated Press

Реклама

Стало известно, кто станет следующим соперником олимпийского чемпиона Александра Хижняка на профессиональном ринге.

Как сообщает The Ring, 30-летний украинец проведет бой против непобежденного французского полутяжеловеса Ленни Патрача, который имеет в своем активе восемь побед (5 — нокаутом) и одну ничью.

Бой между Хижняком и Патрачем состоится 25 июля в саудовском Эр-Рияде в андеркарде поединка экс-чемпиона мира в супертяжелом весе британца Энтони Джошуа с албанцем Кристианом Пренгой.

Реклама

Для Хижняка это будет только второй поединок в профессиональной карьере.

"Полтавский танк" дебютировал на профиринге в марте этого года, в первом раунде нокаутировав колумбийца Вильмера Барона в рамках вечера бокса, организованного промоутерской компанией Александра Усика — Usyk 17 Promotions.

Отметим, что Хижняк — двукратный олимпийский призер: он завоевал "серебро" на Играх-2020 в Токио и "золото" на Играх-2024 в Париже.

Хижняк — четвертый олимпийский чемпион по боксу в истории Украины после Владимира Кличко, Василия Ломаченко и Александра Усика.

Реклама

Ранее сообщалось, что украинский супертяжеловес выйдет в ринг против жертвы Фьюри и Джошуа.

Новости партнеров