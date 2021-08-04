Олимпийский чемпион на трибуне вязал свитер для собаки и стал звездой Сети: что о нем известно

Олимпийский чемпион на трибуне вязал свитер для собаки и стал звездой Сети: что о нем известно

Том Дэйли признается, что хобби помогает ему бороться со стрессом.

Олимпийский чемпион по синхронным прыжкам в воду, британец Том Дэйли прославился на весь мир не только из-за своей победы в Токио, а и благодаря необычному хобби.

В Сеть попали кадры, как 27-летний спортсмен вязал спицами, наблюдая на трибунах за женском финалом синхронных прыжков в воду.

Болельщики начали ломать голову, над чем так старался золотой медалист Олимпиады в Токио. Позже Том в сторис Instagram объяснил, что вязал свитер для французского бульдога своих друзей по прозвищу Иззи и похвастался результатом своего труда.

instagram.com/madewithlovebytomdaley

Уже на следующий день спортсмена снова заметили на трибуне с клубком и спицами. На этот раз он вязал кардиган для сборной Великобритании.

instagram.com/madewithlovebytomdaley

Дэйли давно увлекается вязанием. Он даже создал отдельную страницу в Instagram под названием "Сделано с любовью от Тома Дэйли", где публикует фото своих работ.

Кроме свитера для собаки Том уже успел связать специальный мешочек для своего олимпийского "золота".

Также у Дэйли есть целая коллекция собственных изделий: свитеров, кардиганов, жилетов, шапок, платьев, одежды для животных и детей, игрушек и аксессуаров для дома.

instagram.com/madewithlovebytomdaley

instagram.com/madewithlovebytomdaley

instagram.com/madewithlovebytomdaley

instagram.com/madewithlovebytomdaley

instagram.com/madewithlovebytomdaley

instagram.com/madewithlovebytomdaley

instagram.com/madewithlovebytomdaley

instagram.com/madewithlovebytomdaley

instagram.com/madewithlovebytomdaley

Олимпийский чемпион вяжет не только спицами, а и крючком. Том радует подарками друзей, знакомых, а также своего возлюбленного Дастина Ленсома Блэка и их сына.

В 2013 году спортсмен признался в нетрадиционной сексуальной ориентации и поженился с американским режиссером и сценаристом.

instagram.com/madewithlovebytomdaley

Через пять лет после свадьбы суррогатная мать родила паре сына Робби. В соцсетях Том часто постит совместные фото с сыном, которого одевает в свои вязаные наряды.

instagram.com/madewithlovebytomdaley

instagram.com/madewithlovebytomdaley

По словам Дэйли, хобби помогает ему лучше сосредоточиться и справиться со стрессами.

"Вязание стало моим способом обрести покой, концентрацию и снять стресс! Мне нравится! Это единственное, что удерживало меня в здравом уме на протяжении всего процесса", - рассказал Дэйли в сториз Instagram.

Том Дэйли - трехкратный чемпион мира, трехкратный призер Олимпийских игр (он выигрывал "бронзу" в Лондоне-2012 и Рио-2016), а также пятикратный чемпион Европы по прыжкам в воду.

6 августа британец выступит в одиночных прыжках с 10-метровой вышки, где может пополнить свою коллекцию наград. А пока есть время заняться вязанием новых вещей.

Ранее ТСН Проспорт писал, что впервые в истории на Олимпиаде в Токио выступила спортсменка-трансгендер.

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