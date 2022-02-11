Олимпийский чемпион, обвинивший команду соперников в нечестной игре, установил мировой рекорд в Пекине-2022

На Олимпийских играх-2022 установлен третий мировой рекорд.

Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул, обвинивший сборную Нидерландов в нечестной игре, с мировым рекордом выиграл золотую медаль на дистанции 10000 метров на Олимпиаде-2022. Это "золото" стало для него вторым в Пекине.

Предыдущий мировой рекорд на дистанции 10000 метров также принадлежал ван дер Пулу, его установил почти год назад в Геренвене. На Олимпиаде-2022 шведскому конькобежцу удалось улучшить свой же результат на две секунды.

Серебряную медаль на расстоянии 10 000 метров завоевал Патрик Руст (Нидерланды). Бронзовым призером стал Давид Гетто (Италия).

Также Нильс Ван дер Пул с олимпийским рекордом завоевал золотую медаль Олимпийских игр на дистанции в 5000 метров.

Ранее два мировых рекорда на Олимпиаде-2022 установили в фигурном катании: китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун в короткой программе спортивных пар и американец Нейтан Чен в одиночном мужском катании.

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