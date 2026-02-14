"Олимпийский чемпион по достоинству": Владимир Кличко встретился с Гераскевичем – фото

Владислав Гераскевич / © Associated Press

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, обладатель "золота" Олимпиады-1996 Владимир Кличко встретился с украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем, которого дисквалифицировали с Олимпийских игр-2026.

Легенда бокса поддержал своего соотечественника, выложив в Instagram совместное фото со скелетонистом.

В опубликованном посте Кличко-младший назвал Гераскевича "настоящим олимпийским чемпионом по достоинству".

"Это настоящий олимпийский чемпион по достоинству. Имею честь стоять бок о бок с Владиславом Гераскевичем. Он олицетворяет несгибаемую силу воли украинского народа.

Против варварства – и против трусости, которая позволяет этому варварству длиться уже больше четырех лет. Да, четыре года – полный олимпийский цикл, две зимние Олимпиады. Слава Украине, героям слава", – написал Владимир.

Владислав Гераскевич и Владимир Кличко / instagram.com/klitschko

Ранее сообщалось, что Гераскевича встретили аплодисментами на украинском ужине в Мюнхене, куда он прибыл после того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил его апелляцию на дисквалификацию с Олимпиады-2026.

Кроме того, с Гераскевичем лично встретился президент Украины Владимир Зеленский и наградил его орденом Свободы.

Напомним, 12 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал Гераскевича из-за несоблюдения запрета на использование "шлема памяти", на котором изображено более 20 убитых российскими оккупантами украинских спортсменов.

Владислав с этим категорически не согласился и по специальной процедуре подал апелляцию в CAS, но 13 февраля она была отклонена.

Отметим, что CAS уже объяснил, почему отклонил апелляцию Гераскевича на его дисквалификацию с Олимпиады-2026.

В то же время сам Владислав обвинил МОК в помощи российской пропаганде.

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.