Олимпийский чемпион в лыжной акробатике Абраменко объявил о завершении карьеры

Выдающийся украинский фристайлист в возрасте 36 лет решил попрощаться с профессиональным спортом.

Олимпийский чемпион 2018 года и серебряный призер Игр-2022 в лыжной акробатике Александр Абраменко объявил о завершении спортивной карьеры.

Об этом 36-летний фристайлист рассказал в комментарии Tribuna.com.

"Да, с мая я не подписывал контракт спортсмена-инструктора, прошел конкурс и подписал контракт старшего тренера штатной сборной команды Украины по фристайлу акробатика. А также занимаю должность первого вице-президента национальной федерации лыжного спорта Украины", – сказал Абраменко.

Последний раз Абраменко соревновался в составе сборной Украины еще в начале сезона-2022/23. Тогда он выступил только на одном этапе, после чего досрочно закончил сезон из-за проблем с коленом.

В марте 2023 года Абраменко перенес операцию на колене, после чего к активным выступлениям так и не вернулся.

Напомним, Абраменко – единственный украинский спортсмен, который выигрывал медали на двух последних зимних Олимпиадах: "золото" в 2018 году и "серебро" в 2022-м.

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