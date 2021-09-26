"Олимпийский", готовься: Усик хочет провести реванш с Джошуа в Украине (видео)

Александр отметил, что критика для него - это дополнительная мотивация.
Украинский боксер Александр Усик на пресс-конференции после своей победы над британцем Энтони Джошуа заявил, что хотел бы провести поединок-реванш на НСК "Олимпийский" в Киеве.
УСИК - ДЖОШУА: ЛУЧШИЕ МОМЕНТЫ БОЯ (ВИДЕО)
"Где бы я хотел провести реванш? На"Олимпийском" в Киеве. Решится ли на это Джошуа? Он боец, думаю, Джошуа будет пытаться стать лучше. Возможно, он решится на реванш, возможно нет. Это его проблемы. Я хотел бы сказать ему спасибо. Люблю, когда мне дают шансы. Но шанс мне дал Всевышний, а не Энтони. Он меня сюда привел.
Критики? Я на них не обращаю внимания. Критики умеют только критиковать. Для меня критика - это дополнительная мотивация. Я знаю, что умираю в зале, тону в бассейне, бегу и хочу остановиться, но не останавливаюсь. А то, что они меня критикуют - это их проблемы. Они болтуны", - сказал Усик.
- Усик победил Джошуа единогласным судейским решением - 117-112, 116-112 и 115-113. В последнем раунде украинец был близок к тому, чтобы нокаутировать британца, но Джошуа спас финальный гонг, прозвучавший на 5 секунд раньше.
- Усик отобрал у Джошуа титулы IBF, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе. Александр стал чемпионом мира во второй для себя весовой катерии. Ранее он собрал все четыре самые престижные пояса в крузервейте.
- Для 34-летнего Усика это был 19-й поединок в профессионалах. В его активе 19 побед.
- На счету 31-летнего Джошуа 26 боев. Британец получил 24 победы и потерпел 2 поражения.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Усик прокомментировал свою победу над Джошуа. В раздевалке новоиспеченного обладателя четырех титулов поздравили Андрей Шевченко и Виталий Кличко.
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