Олимпийский скандал: польские пловцы вернулись из Токио домой еще до начала соревнований

Олимпийский скандал: польские пловцы вернулись из Токио домой еще до начала соревнований

Польские функционеры напутали количество спортсменов в заявке.

Олимпийский скандал в Польше. Шесть пловцов вернулись из Токио домой еще до начала соревнований из-за ошибки спортивных чиновников во время регистрации на Игры.

Также читайте Олимпиада без рукопожатий: организаторы нынешних игр в Токио сообщили о новых ограничениях

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 19 июля.

Польские функционеры каким-то образом напутали количество спортсменов в заявке. А выяснилось это уже после прибытия атлетов в Японию. Глава польской федерации плавания объяснил: мол, путаница произошла из-за нестыковки в международных и национальных правилах. Впрочем, пловцы призывали к немедленной отставке руководства федерации. Ведь, говорят, там не только похоронили мечту спортсменов, но и выставили Польшу на посмешище.

Напомним, Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио должны были состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии их перенесли на 2021 год. Таким образом, Олимпиада в этом году продлится с 23 июля по 8 августа, а Паралимпиада — с 24 августа по 5 сентября.

Новости мира: почему польские пловцы вернулись домой с Токио еще до начала соревнований

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку