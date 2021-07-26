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Олимпийское безумие: тренер по плаванию подорвал Сеть реакцией на победу подопечной (видео)

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Олимпийское безумие: тренер по плаванию подорвал Сеть реакцией на победу подопечной (видео)

twitter.com/FOXSportsAUS

Дин Боксалл бурно отпраздновал "золото" австралийской пловчихи.

Тренер австралийской пловчихи Ариарны Титмус Дин Боксалл взорвался невероятными эмоциями после ее победы в финальном заплыве на дистанции 400 метров вольным стилем.

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Австралийка сумела опередить пятикратную обладательницу олимпийского "золота" и 15-кратную чемпионку мира американку Кэти Ледеки. Результат Титмус - 3.56,69, это новый олимпийский рекорд.

Боксалл, который следил за решающим заплывом с трибун, не сдерживал счастья после победы своей подопечной. Он сорвал маску, громко кричал, махам кулаком и чуть не оторвал стеклянные перила. А потом расплакался. Поистине сумасшедшие эмоции.

Видео радости Боксалла стало популярным в Сети.

Сама Ариарна отреагировала на свое "золото" значительно скромнее. Но улыбка не дает скрыть того счастья, которое испытывает победительница Олимпиады.

© Associated Press
Associated Press
© Associated Press
Associated Press

Теперь болельщики в Сети распространяют мемы, посвященные эмоциональному празднованию австралийского тренера по плаванию.

  • Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов наград в 33 видах спорта.
  • Сейчас в активе Украины две "бронзы" Олимпиады в Токио, которые завоевали дзюдоистка Дарья Билодид и фехтовальщик Игорь Рейзлин.

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Ранее ТСН Проспорт писал, что японка выиграла олимпийское "золото" в 13 лет, вплотную приблизившись к историческому рекорду.

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