Олимпийскую чемпионку Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки Европы 2024 года

Ярослава третий год подряд очутилась среди претенденток на престижную награду.

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) объявила имена номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы 2024 года. В этот список попала украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

За почетную награду 23-летняя украинка будет конкурировать с девятью другими спортсменками. Проголосовать можно до 29 сентября по этой ссылке.

Также среди претенденток оказались: Фэмке Бол, Сифан Хассан, Эмиси Огунлее, Надя Баттоклетти, Нафиссату Тиам, Кили Ходжкинсон, Малайка Михамбо, Наталья Качмарек и Сирена Самба-Майела.

Отметим, что Ярославу третий год подряд номинировали на эту награду, но стать лауреаткой престижной премии украинке пока не удавалось.

Магучих в этом сезоне завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, выборола "золото" чемпионата Европы и "серебро" чемпионата мира в помещении, а также стала чемпионкой Бриллиантовой лиги, выиграв все этапы, в которых принимала участие.

В начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Напомним, Магучих активно помогает ВСУ. После завоевания олимпийского "золота" она пожертвовала 500 тысяч гривен благотворительной организации "Патронатная служба Ангелы Азова", а затем задонатила миллион гривен на сбор Игоря Лаченкова. Также Ярослава пожертвовала миллион гривен зоозащитникам.

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