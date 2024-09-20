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Олимпийскую чемпионку Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки Европы 2024 года

Олимпийскую чемпионку Магучих номинировали на звание лучшей легкоатлетки Европы 2024 года

Ярослава Магучих / Фото: Associated Press

Ярослава третий год подряд очутилась среди претенденток на престижную награду.

Европейская легкоатлетическая ассоциация (European Athletics) объявила имена номинанток на звание лучшей легкоатлетки Европы 2024 года. В этот список попала украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

За почетную награду 23-летняя украинка будет конкурировать с девятью другими спортсменками. Проголосовать можно до 29 сентября по этой ссылке.

Также среди претенденток оказались: Фэмке Бол, Сифан Хассан, Эмиси Огунлее, Надя Баттоклетти, Нафиссату Тиам, Кили Ходжкинсон, Малайка Михамбо, Наталья Качмарек и Сирена Самба-Майела.

Отметим, что Ярославу третий год подряд номинировали на эту награду, но стать лауреаткой престижной премии украинке пока не удавалось.

Магучих в этом сезоне завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, выборола "золото" чемпионата Европы и "серебро" чемпионата мира в помещении, а также стала чемпионкой Бриллиантовой лиги, выиграв все этапы, в которых принимала участие.

В начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Напомним, Магучих активно помогает ВСУ. После завоевания олимпийского "золота" она пожертвовала 500 тысяч гривен благотворительной организации "Патронатная служба Ангелы Азова", а затем задонатила миллион гривен на сбор Игоря Лаченкова. Также Ярослава пожертвовала миллион гривен зоозащитникам.

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