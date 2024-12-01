Олимпийскую чемпионку Магучих признали лучшей легкоатлеткой мира 2024 года

Украинская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой мира 2024 года по версии Международной федерации легкой атлетики (World Athletics).

Об этом сообщается на официальных страницах организации в соцсетях.

В финале голосования Магучих обошла бельгийку Нафиссату Тиам, которая стала олимпийской чемпионкой Парижа-2024 в семиборье.

Отметим, что Ярослава третий год подряд была номинирована на премию World Athletics, однако выиграла этот приз впервые.

Ранее сообщалось, что Магучих признали лучшей легкоатлеткой Европы 2024 года.

Напомним, в этом сезоне Магучих завоевала "золото" на Олимпиаде-2024 в Париже, выборола "золото" чемпионата Европы и "серебро" чемпионата мира в помещении, а также стала чемпионкой Бриллиантовой лиги, выиграв все этапы, в которых принимала участие.

В начале июля этого года Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту среди женщин. На этапе Бриллиантовой лиги в Париже украинка первой в истории взяла высоту 2,10 метра. Ярослава превзошла достижение болгарки Стефки Костадиновой, которая в 1987 году на чемпионате мира в Риме прыгнула на 2,09 метра.

Читайте также:

В изумрудном платье со стразами: Ярослава Магучих получила престижную награду

23-летняя Ярослава Магучих отложила свадьбу с женихом и назвала причину

Релаксировала в бассейне: Ярослава Магучих показала снимки в ярком купальнике