"Омерзительное мошенничество": чеченский боксер абсурдно нокаутировал соперника, того "номинируют" на "Оскар" (видео)

Болельщики не сомневаются, что поединок был договорной.

По-настоящему позорный эпизод случился в Грозном (Россия) на международном турнире по профессиональному боксу "Время легенд".

В одном из поединков известный российский боец смешанных единоборств Абдул-Керим Эдилов всего за 45 секунд нокаутировал представителя Ганы Ричарда Ларти.

Однако победа чеченца вызвала у болельщиков не восхищение, а отвращение. Ганский боксер начал картинно падать на конвас еще до того, как россиянин попал ему по голове.

На международном турнире по боксу «Вечер легенд-7» в Грозном боксер Абдулкерим Эдилов на 45-й секунде поединка нокаутировал Ричарда Ларту из Ганы, который начал падать еще до удара по голове. Африканца уже предложили номинировать на "Оскаре" :-) pic.twitter.com/Ohld0ZvYgH – Рустем Адагамов (@adagamov) November 5, 2021

Пользователи соцсетей насмехаются над такой победой. Они предполагают, что Ларти хорошо заплатили, чтобы он порадовал местную публику. Актерское мастерство ганца на высшем уровне - после курьезного падения он долго лежал на ринге, пока врачи не забрали его на носилках.

Фанаты пишут, что гонец заслуживает "Оскар". "Артист", "Величие на лжи", "Сила в деньгах", "Циркачи, а не бойцы", - также возмущаются любители бокса в комментариях под видео.

and the Oscar goes to... pic.twitter.com/RXsiwmSEDp – Андре Ö (@AndreWRusher) November 5, 2021

"Я знаю, что людям смешно это видеть, но на самом деле здесь нет ничего веселого. Бойцов вроде Ларти надо исключить из спорта, потому что любая коррупция разрушает бокс. Его лицензия должна быть отозвана, и промоутеры никогда не должны давать ему больше работы. Отвратительное мошенничество. У этого парня должна быть нулевая гордость", - написал один из пользователей Twitter.

Для Эдилова эта позорная победа стала четвертой в четырех поединках на профессиональном ринге. Ранее он выступал в смешанных единоборствах.

Что касается Ларти, то он бывший чемпион страны и обладатель титула WBO Africa в тяжелом весе.

Ранее ТСН Проспорт писал, что сыну Кадырова подарили странную победу на детском турнире.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку