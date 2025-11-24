Омония – Динамо: где и когда смотреть матч Лиги конференций

"Динамо" / © ФК Динамо Киев

В четверг, 27 ноября, киевское "Динамо" сыграет с кипрской "Омонией" в матче четвертого тура основного раунда Лиги конференций сезона-2025/26.

Поединок состоится на стадионе GSP в Никосии. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

После трех туров "Динамо" (3 очка) занимает 24-е место в общей турнирной таблице основного этапа Лиги конференций. "Омония" (2 балла) находится на 29-й позиции.

В предыдущих матчах третьего по престижности еврокубка подопечные Александра Шовковского проиграли английскому "Кристал Пэлас" (0:2), разгромно уступили турецкому "Самсунспору" (0:3) и уничтожили боснийский "Зриньски" (6:0).

"Омония" потерпела поражение от немецкого "Майнца" (0:1), после чего сыграла вничью с косоварской "Дритой" (1:1) и швейцарской "Лозанной" (1:1).

Где смотреть матч Омония – Динамо

В Украине поединок "Омония" – "Динамо" в прямом эфире эксклюзивно покажет медиасервис MEGOGO.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Омония" – "Динамо".

Отметим, что в основном раунде Лиги конференций выступают 36 клубов. Каждая команда должна сыграть по шесть матчей с разными соперниками – три поединка дома и три на выезде.

После матча с "Омонией" киевлян ждут еще два поединка основного этапа Лиги конференций: с итальянской "Фиорентиной" (11 декабря) и армянским клубом "Ноа" (18 декабря).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги конференций напрямую попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

Ранее сообщалось, что "Динамо" потерпело поражение от "Колоса" и установило исторический клубный антирекорд в УПЛ.