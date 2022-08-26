"Он долбаный дегенерат": тренер легенды бокса жестко раскритиковал Джошуа после реванша с Усиком

Тренер легендарного филиппинца Мэнни Пакьяо по физической подготовке поделился мнением о поведении Энтони Джошуа после поражения в реванше с обладателем титулов WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком.

Джастин Форчун, тренер Мэнни Пакьяо по физической подготовке, раскритиковал поведение Энтони Джошуа (24-3, 22 КО) после поражения во втором бою с чемпионом по версии WBA, WBO, IBF и IBO Александром Усиком (20-0, 13 КО) .

"Я ожидал, что Усик будет больше двигаться, но Джошуа хорошо начал. Однако я думаю, что его спектакль после боя был отвратительным. Он выбросил пояса из проклятого ринга. Он долбаный дегенерат. Ты взрослый человек, черт возьми. Смирись с поражением, ради бога .

Джошуа выбросил титулы из ринга. Помилуйте, я никогда этого не видел раньше. Смирись с избиением, прими поражение!", – сказал Форчун в интервью YouTube-каналу ESNEWS.

Напомним, что Джошуа бурно отреагировал на поражение украинцу Александру Усику. Впоследствии он принес свои извинения за свои необдуманные поступки и пожелал украинцу новых достижений.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные в Лондоне у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Отметим, что Фьюри жестко раскритиковал реванш Усик – Джошуа, назвав обоих боксеров "дерьмом". В то же время он заявил, что готов принять вызов Усика и сразиться с ним, если будет выполнено его условие.

СМИ отмечают, что бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе может состояться в конце 2022 года.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса;

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 – нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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