"Он боится": Хейни жестко толкнул Ломаченко во время финальной дуэли взглядов (видео)

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко и абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни прошли взвешивание и последнюю дуэль взглядов накануне титульного поединка, которая закончилась скандалом.

Глядя своему сопернику в глаза, американец что-то очень активно говорил украинцу, а затем не сдержал эмоций и неожиданно грубо оттолкнул его.

CHAOS! DEVIN HANEY JUST LAUNCHED LOMACHENKO ACROSS THE STAGE! #HaneyLoma | SAT | https://t.co/5NUYllW4TG pic.twitter.com/MTbprXmP0p — Top Rank Boxing (@trboxing) May 19, 2023

Стоит отметить, что раньше Девин не позволял себе ничего подобного. Ломаченко уже отреагировал на некрасивый поступок Хейни, заявив, что увидел страх в глазах американца.

"Он мой. У него нет силы, я это почувствовал. Хейни боится, теперь я это увидел. Если хочешь что-то доказать, сделай это в ринге, сделай это чисто. А так, он постоянно говорит о том, что я якобы бьюсь грязно. Но сейчас очевидно, кто из нас действительно грязный боец. Он знает, что произойдет в ринге. Он все понимает. Я не буду останавливаться, буду работать", – сказал Ломаченко Boxing News 24.

Добавим, что Василий оказался тяжелее своего оппонента перед боем. Ломаченко с первого раза уложился в лимит легкого веса – 61,2 кг. А вот Хейни не удалось сделать это с первой попытки – он показал 61,3 кг. Затем чемпион разделся и сделал нужный вес – 61,1 кг.

Поединок между Ломаченко и Хейни состоится в ночь на 21 мая на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону будут стоять все принадлежащие американцу пояса легкого дивизиона.

В своем последнем бою, в ночь на 30 октября 2022 года, Ломаченко одержал победу над американцем Джемейном Ортисом. На счету 35-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге.

В послужном списке 24-летнего Хейни 29 побед (15 – нокаутом) в 29 поединках на профиринге.

Добавим, что за пару до этого Ломаченко и Хейни устроили "огненную" дуэль взглядов перед боем за абсолютное чемпионство.

Напомним, ранее было представлено яркое промо к бою Хейни – Ломаченко.

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