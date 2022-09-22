"Он боится меня": Усик высмеял Фьюри и прокомментировал возможный бой "Цыганского короля" с Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик высказался о потенциальном поединке между обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Украинский боксер заявил, что Фьюри боится его, поэтому избегает их объединительного поединка за звание абсолютного чемпиона мира.

Также Александр отметил, что посетит бой между "Цыганским королем" и Джошуа, если он состоится.

"Если они договорятся о поединке, то пусть "побуцкают" друг друга. Просто все ждут бой Усик - Фьюри за "абсолюта". Много лет этого не было в супертяжелом весе. Мне кажется, несмотря на то, какой Тайсон Фьюри крутой и что о нем говорят, он боится меня.

Я вообще не буду ни за кого из них болеть. Даже смотреть не буду этот бой. Не хочу. Я шучу. Я даже поеду, посмотрю вживую, как они "буцкают" друг друга. Пусть боксируют, я вообще о них не думаю. Знаете, о чем я думаю? Малышей хочу увидеть - пацанов, дочь свою. Обнять, помучить - об этом думаю”, - сказал Усик в интервью YouTube-каналу USYK17.

В ночь на 21 августа 2022 года Усик раздельным решением судей победил Джошуа в реванше, который состоялся в городе Джидда (Саудовская Аравия). Таким образом, украинец защитил все титулы, отобранные у Эй Джея осенью прошлого года, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Фьюри в ночь на 24 апреля 2022 года нокаутировал своего соотечественника Диллиана Вайта и сохранил титул WBC, после чего объявил о завершении карьеры.

Ранее Усик заявил, что его интересует только бой с Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. В то же время украинец рассказал, что в этом году уже не планирует выходить на ринг. Крымчанин намерен залечить старые травмы и полностью восстановиться после реванша из Джошуа, а также провести время с семьей. В ответ Фьюри предложил Джошуа подраться в декабре этого года.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

На счету 34-летнего Фьюри 32 победы (23 - нокаутом) и одна ничья.

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