"Он бы одолел всех этих ребят, каждого из них": обидчик Ломаченко рассказал, кого украинец с легкостью победит

"Он бы одолел всех этих ребят, каждого из них": обидчик Ломаченко рассказал, кого украинец с легкостью победит

Следующий бой Василия состоится 11 декабря.

Чемпион мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO в легком весе Теофимо Лопес расхвалил украинского боксера Василия Ломаченко.

Слова непобедимого американца цитирует BoxingNews24.

"Василий Ломаченко победил бы всех этих молодых людей, каждого из них. Ломаченко избил бы Дэвиса, съел Хейни и победил бы Шакура (Стивенсона, прим.). Пусть Ломаченко уже на закате карьеры, однако этого все еще достаточно, чтобы избить"этих ребят" — отметил Лопес.

Свой следующий поединок украинец проведет 11 декабря против бывшего чемпиона мира – Ричарди Комми. Поединок между Ломаченко и Комми по прозвищу "Терминатор" состоится на легендарной арене "Мэдисон Сквер Гарден" в Нью-Йорке.

Интересно, что оба боксера ранее проиграли именно Теофимо Лопесу, которому суммарно уступили четыре чемпионских титула в легкой весовой категории.

В своем последнем бою, состоявшемся в ночь на 27 июня, Ломаченко техническим нокаутом победил японца Масайоши Накатани;

японца Масайоши Накатани; После победы Ломаченко над Накатани, отец и тренер Лопеса заявил, что реванш между его сыном и украинцем может состояться уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что не даст украинскому боксеру реванш ;

уже в декабре 2021 года. Эту информацию подтвердил и менеджер Василия Эгис Климас. Однако в сентябре американский чемпион заявил, что ; На счету Ломаченко 15 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге;

Теофимо Лопес выйдет в ринг 27 ноября, его соперником будет Джордж Камбосос.

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