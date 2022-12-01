"Он был бы суперсчастлив за меня": Месси побил рекорд легендарного Марадоны на чемпионатах мира

Лео стал рекордсменом сборной Аргентины по количеству матчей на Мундиалях.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси установил историческое достижение в матче 3-го тура группы С чемпионата мира-2022 по футболу против Польши.

Этот поединок стал для семикратного обладателя "Золотого мяча" 22-м на планетарных первенствах.

Таким образом, Месси установил новый рекорд по количеству матчей за сборную Аргентины на Мундиалях. Лео обошел по этому показателю легендарного Диего Марадону, на счету которого 21 поединок на ЧМ.

"Приятно поставить такой рекорд. Думаю, Диего был бы суперсчастлив за меня, потому что он всегда относился ко мне с большой любовью. Он всегда был счастлив, когда у меня дела шли хорошо", – прокомментировал свое достижение Месси.

Добавим, что больше матчей на ЧМ, чем Месси, провели Паоло Мальдини (23), Мирослав Клозе (24) и Лотар Маттеус (25).

Сборная Аргентины победила Польшу (0:2) и с первого места вышла в плей-офф ЧМ-2022. В 1/8 финала аргентинцы встретятся с Австралией.

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