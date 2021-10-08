"Он был невероятным игроком, невероятным талантом": лучший тренер мира расхвалил украинского экс-футболиста

Вместе они работали один сезон.

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп расхвалил украинского бывшего футболиста Андрея Воронина.

Об этом он рассказал в интервью пресс-службе немецкого "Майнца".

"Игрок, с которым я бы подписал контракт, если бы он сейчас возобновил карьеру, — Воронин. Если Андрей хотя бы один день в жизни знал, насколько хорошим игроком он мог бы быть, было бы классно. Он был невероятным игроком, невероятным талантом .

Я был немного несправедливым. В первый мой сезон, как тренера я выпускал Воронина только на замену. Андрей потом зашел ко мне в комнату во время сборов и спросил: Клопп, почему я никогда не попадаю в старт?.

Я спросил: Хочешь честный ответ? Он утвердительно кивнул. Поэтому я сказал: Потому что ты не жалуешься, если не в старте. Он ответил: Справедливо. И он продолжал не играть в старте, — сказал Клопп.

Отметим, Воронин и Клопп вместе работали в "Майнце". Это было в сезоне 2001-2002. В этот коллектив Андрей перебрался из "Боруссии" Менхенгладбах. Впрочем, украинец недолго мирился со статусом игрока запаса в "Майнц", и уже по окончании сезона-2002/03 перешел в "Кельн" на правах свободного агента.

Воронин успел провести за "Майнц" 75 матчей, в которых сумел отличиться 29 забитыми голами. Также Андрей поиграл за леверкузенский "Байер" и английский "Ливерпуль".

Клопп покинул "Майнц" в 2008 году, возглавив "Боруссию" Дортмунд.

Добавим, что Клопп был признан лучшим тренером мира по итогам 2020 года.

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