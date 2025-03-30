"Он дает мне много советов": Мбаппе повторил достижение Роналду в "Реале"

Килиан Мбаппе / © Associated Press

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Форвард "Реала" Килиан Мбаппе сравнялся с Криштиану Роналду по количеству голов в дебютном сезоне за мадридцев.

Произошло это в матче 29-го тура испанской Ла Лиги против "Леганеса", в котором 26-летний француз оформил дубль.

Мбаппе уже забил 33 гола в своем дебютном сезоне за "сливочных" и сравнялся по этому показателю с Роналду, который в кампании-2009/10 также отличился 33 мячами, а также 10 ассистами. Сейчас Килиан имеет 4 результативные передачи.

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"Это очень особенное ощущение. Самое важное – это то, что ты делаешь вместе с командой, но иметь такое же количество голов, как у Криштиану, – это всегда приятно.

Мы знаем, что он значит для "Реала" и для меня. Мы часто общаемся, и он дает мне много советов. Но, как я всегда говорю, мы должны выигрывать трофеи”, – цитирует Мбаппе официальный сайт мадридского клуба.

Отметим, что рекорд по количеству голов в дебютном сезоне за "Реал" принадлежит чилийцу Ивану Саморано, который в кампании-1992/93 забил 37 мячей в 45 матчах. Роналду в дебютном сезоне за мадридцев провел 35 поединков, а Мбаппе пока имеет на своем счету 45 игр.

Напомним, "Реал" с украинцем Андреем Луниным в воротах оформил победный камбэк в матче с "Леганесом" (3:2) и по очкам догнал "Барселону" в турнирной таблице Ла Лиги (по 63), но каталонцы лидируют, имея матч в запасе.

Следующий матч команда Карло Анчелотти проведет 1 апреля, когда примет "Реал Сосьедад" в ответном матче полуфинала Кубка Испании. В первой игре сейвы Лунина помогли мадридцам одержать выездную победу со счетом 1:0.