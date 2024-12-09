"Он его прикончит": звездный супертяжеловес дал смелый прогноз на реванш Усик – Фьюри

Бывший временный чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе Чжан Чжилей поделился мыслями о грядущем бое-реванше между украинским обладателем титулов WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

41-летний китайский боксер уверен в победе украинца. Более того, он считает, что Александр сможет нокаутировать "Цыганского короля".

"Я говорил это раньше, говорю и сейчас – Усик победит. У него было преимущество в первом бою, Александр нашел способ нанести Тайсону поражение. Мой прогноз на этот бой? Усик его просто прикончит, нокаутирует", – сказал Чжилей в комментарии для BoxNation.

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Реванш Усик – Фьюри состоится 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). На кону будут стоять все титулы, которыми владеет украинский боксер.

В отличие от первого боя, в этот раз на кону не будет стоять звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет британец Даниэль Дюбуа, который уже успел защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Напомним, в ночь на 19 мая 2024 года Усик раздельным решением судей победил Фьюри в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. В конце девятого раунда Александр отправил соперника в нокдаун.

Таким образом, Александр защитил пояса WBO, WBA, IBO и IBF, а также отобрал у "Цыганского короля" титул WBC. Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе в XXI веке.

До этого последним "абсолютом" в хевивейте был Леннокс Льюис, который завоевал этот статус в 1999 году, когда победил Эвандера Холифилда. Тогда на кону стояли титулы WBA, WBC и IBF. Пояс WBO был признан равноценным в 2007 году, поэтому Усик стал первым в истории "абсолютом" в супертяжелом весе с четырьмя главными титулами.

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