"Он его уложит": бывший соперник Усика дал прогноз на потенциальный бой украинца с Уайлдером

Британский боксер Дерек Чисора оценил шансы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBO и IBF Александра Усика в потенциальном поединке против американца Деонтея Уайлдера.

39-летний британец уверен, что этот бой завершился бы победой американского боксера нокаутом.

"Да, Усик все правильно сказал, ведь он знает, что Уайлдер его уложит", – отметил Чисора в комментарии YouTube-каналу Seconds Out.

Ранее украинец заявил, что считает Уайлдера более опасным соперником для себя, чем обладателя титула WBC Тайсона Фьюри. В то же время сам "Бронзовый бомбардировщик" обозвал Усика трусом, заявив, что Александр опасается выходить против него в ринг.

Добавим, что Чисора также имеет опыт битвы с Усиком. В октябре 2020 года Дерек проиграл Александру единогласным судейским решением в бою за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBO.

Ранее сообщалось, что бой с Уайлдером является запасным вариантом для Усика на случай срыва поединка украинца против британца Даниэля Дюбуа.

В активе 36-летнего Усика 20 побед (13 – нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

37-летний Уайлдер провел 46 поединков на профессиональном ринге: одержал 43 победы (42 – нокаутом) и потерпел 2 поражения (оба от Фьюри – прим.). Еще один бой Уайлдера с "Цыганским королем" завершился вничью.

Напомним, недавно промоутер украинского боксера Александр Красюк назвал дату и место проведения чемпионского боя Усик – Дюбуа.

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