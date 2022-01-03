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Он еще не знает, насколько ему повезло: звезда "Барселоны" сделал подарок юному болельщику (видео)

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Он еще не знает, насколько ему повезло: звезда "Барселоны" сделал подарок юному болельщику (видео)

Associated Press

Красивый жест со стороны нападающего.

Каталонская "Барселона" устроила небольшой сюрприз для болельщиков, устроив открытую тренировку во время презентации Феррана Торреса, который пополнил команду на днях.

Во время этого форвард "блаугранас" Люк де Йонг отметился милым поступком. Футболист решил подарить маленькому поклоннику команды мяч.

  • В воскресном матче команды нидерландец принес победу "Барселоне", забив единственный гол в ворота "Мальорки" (1:0).
  • Эта победа позволила "блаугранас" подняться в топ-5 Ла Лиги.

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