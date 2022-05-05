"Он – герой нашего времени": украинский футболист рассказал, как погиб известный тренер из Волыни

В четверг, 4 мая, стали известны подробности гибели футбольного тренера Виктора Ткачука в Мариуполе.

Полузащитник "Черноморца" Илья Путря рассказал, как Ткачук, несмотря на опасность, отыскал жену его брата. Он отказывался покинуть Мариуполь, потому что хотел защитить свой дом, а 9 апреля специалист умер.

"Жена моего брата застряла на другом конце города. Она пряталась в подвале и больше месяца не выходила на связь. Виктор Григорьевич раз в неделю контактировал с нами — ему как-то удавалось ловить связь. Мы дали ему координаты того подвала, если он вдруг сможет узнать некоторые новости, представьте себе, он поехал туда, в другую часть города, на велосипеде добирался примерно три часа под обстрелами.

Он дал нам положительные новости. Отец разговаривал с ним за два дня до смерти. Виктор Григорьевич увез свою семью, а сам остался. Я слышал, как папа по телефону просил и убеждал, что Мариуполь все же стоит сейчас покинуть: "Вите, что тебе там делать?" Но Виктор Григорьевич был таким человеком... Он был настолько проукраинским, настолько любил свою Родину.

Сказал, что не может просто так уехать и будет защищать свой дом. Хотя на самом деле там уже нечего было защищать. Все вокруг пылало, в его дом тоже попал снаряд, он тушил пожар. Виктор Григорьевич оберегал дом от мародеров, говорил, вдруг "эти кафиры" придут. Он – герой нашего времени. О таких людях нужно рассказывать. Жена Ткачука рассказала, что его застрелил снайпер. Другой информации у нас нет", – сказал Путря в интервью Футбол24.

Напомним, что бывший украинский легкоатлет Александр Сербинов погиб, защищая Украину от российских оккупантов.

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