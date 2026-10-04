"Он готов подраться": Фьюри рассказал, когда и где может состояться третий поединок с Усиком

Усик — Фьюри / © Associated Press

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Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после грядущего боя против Энтони Джошуа планирует провести третий поединок с Александром Усиком.

По словам британца, он уже обсуждал с украинцем их возможный бой в Нью-Йорке. "Цыганский король" утверждает, что Усик выразил готовность боксировать с ним в первом квартале 2027 года.

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"Для разминки я хочу разбить вдребезги этого бомжару Джошуа, а затем устроить трилогию с "кроликом" Усиком.

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Я обсуждал это с Алексом, и он готов подраться в следующем году — в первом квартале. Поединок с Джошуа в Кардиффе, а затем с Усиком в "Madison Square Garden" в Нью-Йорке — это стало бы вишенкой на торте моей длинной и блестящей карьеры", — приводит слова Фьюри Boxing News.

Бой Фьюри против Джошуа состоится 11 декабря на арене "Principality Stadium" в Кардиффе (Уэльс). На кону будет стоять титул WBA Super в супертяжелом весе, который Усик прошлым летом сделал вакантным.

Ранее Фьюри вызвал Усика на третий бой и предложил украинцу провести его в ноябре. Это произошло на фоне того, что его запланированный поединок с другим звездным британским супертяжеловесом, экс-чемпионом мира Энтони Джошуа, оказался под угрозой срыва.

Сам Усик планировал провести следующий бой против бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе американца Деонтея Уайлдера. Поединок собирались организовать в марте 2027 года в США. Однако официального объявления еще не было.

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Сергей Лапин, директор команды Усика, заявлял, что приоритетом для украинского боксера является бой с Уайлдером. Впрочем, они рассматривают возможность проведения третьего поединка с Фьюри после поединка с американцем.

Отметим, что в 2024 году Усик провел два поединка с Фьюри в саудовском Эр-Рияде. В мае украинец раздельным решением судей победил британца в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе.

Затем "Цыганский король" активировал опцию реванша и боксеры в декабре снова встретились в ринге. На этот раз Александр победил единогласным решением судей и защитил титулы, после чего Фьюри принял решение завершить карьеру.

Однако в апреле этого года Фьюри вернулся в ринг после двух поражений от Усика и уверенно одолел россиянина Арсланбека Махмудова.

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В июле британец провел еще один поединок, техническим нокаутом одолев поляка Мариуша Ваха.

Ранее сообщалось, что Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем.

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