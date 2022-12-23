"Он идет на спад": известный американский боксер сделал прогноз на бой Ломаченко с "абсолютом"

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Шакур Стивенсон поделился мнениями по поводу вероятного боя украинца Василия Ломаченко и "абсолюта" легкого веса Девина Хейни.

По мнению американца, украинскому эксчемпиону придется приложить усилия, чтобы показать себя в бою.

"Думаю, Ломаченко идет на спад. Я не знаю, он тот самый большой боксер pound-for-pound, что и несколько лет назад. Ломаченко должен показать себя, выйдя на ринг с кем-то вроде Хейни.

Девин – блестящий боец, у него отличный набор навыков. Хейни имеет отличный "двигатель", хотя некоторые люди этого не замечают. Я вижу его слабости. Вижу, как он упускает мощные удары. Хейни – не тот боец, по которому невозможно попасть", – сказал Стивенсон в интервью для talkSPORT.

Ломаченко одержал победу над Ортисом в ночь на 30 октября. Боксеры прошли полную дистанцию в 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно предпочли украинца: 115-113, 116-112, 117-111.

На счету 34-летнего Ломаченко 17 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения на профессиональном ринге. Он владел поясами WBC, WBA Super и WBO в легком весе, пока в октябре 2020 года не потерял их, проиграв американцу Теофимо Лопесу.

Хейни отобрал у Камбососа чемпионские титулы WBC, WBA Super, IBF и WBO в легком весе. Во втором бою в Мельбурне все судьи отдали победу Хейни: 119-109, 118-110, 118-110.

Читайте также:

"Слишком силен для него": жертва Ломаченко сделал прогноз на бой украинца с абсолютным чемпионом

"Лед начинает двигаться": менеджер Ломаченко поделился подробностями переговоров по бою с "абсолютом"

"Это вам не проскурки в Лавре делать": Беринчик привез чемпионский пояс на передовую (фото)