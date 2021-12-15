"Он лучший в этом дивизионе": известный тренер высоко оценил талант Ломаченко

"Он лучший в этом дивизионе": известный тренер высоко оценил талант Ломаченко

Роберт Гарсия составил список лучших боксеров легкого веса.

Известный американский специалист Роберт Гарсия назвал эксчемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) лучшим легковесом мира.

"После поражения Ломаченко все отодвинули его на четвертое-пятое место в легком весе. Я говорил, что с точки зрения таланта он самый лучший в этом дивизионе.

Я всегда отмечал, что хоть Ломаченко и проиграл Лопесу, поскольку дрался с ним неправильно, включился слишком поздно, но я считаю, что в реванше он бы избил Теофимо.

Я все еще думаю, что Ломаченко – лучшая легковесная. Говорят, что первое место необходимо отдать Камбососу, потому что он абсолютный чемпион.

Но если вы спросите меня, то Джордж, пожалуй, на четвертой строчке. Я поставлю выше Лома, Дэвиса и Хейни. Потом идут Камбосос и Райан Гарсия», – сказал Гарсия в интервью YouTube-каналу Robert García Unfiltered.

Ранее ТСН Проспорт писал, что Ломаченко попал в громкий скандал из- за того, что в ринге праздновал победу над Комми не с флагом Украины. Поступок боксера жестко осудили фанаты и известные спортсмены, среди которых Владимир Кличко и Сергей Стаховский.

Ломаченко победил Комми единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO.

Комми единогласным решением судей – 117:110, 119:108, 119:108. Украинец завоевал пояс интерконтинентального чемпиона в легком весе по версии WBO. Для Ломаченко это был второй выход на ринг после поражения Теофимо Лопеса в октябре прошлого года. Всего украинец провел 18 поединков в профи: 16 побед (11 – нокаутом) и 2 поражения.

Комми 34 раза выходил на профессиональный ринг, одержав 30 побед (27 – нокаутом). Это его четвёртое поражение в карьере.

Добавим, что это поведение в ринге не понравилось и Комми.

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