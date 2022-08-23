"Он меня поразил": легендарный боксер выразил восхищение Усиком в реванше с Джошуа

В частности, американец отметил, что украинец показал большое мужество и одержал справедливую победу.

"Джошуа может продолжить сразиться после этого, если захочет. Для этого нужно настроиться. Усик меня поразил. Маленький парень показал большое мужество.

Большинство мелких бойцов приспосабливается к тому, что соперники их поджимают, поэтому они работают гораздо усерднее. Они понимают, что им нужно работать гораздо упрямее. Как говорил Энтони Джошуа, он привык нокаутировать оппонентов.

Мое мнение о судейской записке в пользу Джошуа? Усик победил. У каждого есть свое мнение. Вы можете считать иначе, но решение было в пользу Усика, и он счастлив. Это было тяжелое сражение для него", — сказал Холифилд в комментарии YouTube-каналу Behind The Gloves.

В реванше, состоявшемся в городе Джидда (Саудовская Аравия), Усик победил Джошуа раздельным решением судей: 113-115, 115-113, 116-112. Таким образом, украинец защитил все титулы, которые в Лондоне отобрал у британца в прошлом году, а также завоевал вакантный пояс журнала The Ring.

Теперь в активе 35-летнего Усика 20 побед (13 - нокаутом) в 20 поединках. Четыре из них он провел в супертяжелом весе. Перед этим Александр стал абсолютным чемпионом мира в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), завоевав там все четыре самых престижных пояса.

В послужном списке 32-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) и три поражения. Впервые Эй Джей проиграл в июне 2019 года Энди Руису, но в декабре того же года победил мексиканца в реванше и вернул себе титулы.

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